Επιχείρηση «Κιβωτός»: 92 Έλληνες εγκλωβισμένοι σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι, ζητούν επαναπατρισμό μαζί με περίπου 100 κατοικίδια
Έχουν δημιουργήσει ομάδα στο WhatsApp για να συντονιστούν και ζητούν ειδική πτήση που θα δεχθεί και ζώα, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδιασμός επαναπατρισμού με κατοικίδια από ελληνικής πλευράς - Δεν τους νοιάζει να πληρώσουν παραπάνω για τα κατοικίδια τους
Σε αγωνιώδη αναμονή βρίσκονται δεκάδες Έλληνες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι και στο Άμπου Ντάμπι, καθώς αναζητούν τρόπο να επιστρέψουν στην Ελλάδα μαζί με τα κατοικίδια τους.
Συνολικά 92 Έλληνες, οι οποίοι έχουν μαζί τους περίπου 100 ζώα, προσπαθούν τις τελευταίες ημέρες να οργανωθούν και να βρουν λύση για τον επαναπατρισμό τους, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο από το υπουργείο Εξωτερικών για πτήση που να δέχεται και κατοικίδια.
Οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει μια ομάδα στο WhatsApp, μέσω της οποίας επιχειρούν να συντονιστούν, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να καθοδηγήσει ο ένας τον άλλον για τις διαδικασίες που απαιτούνται.
Το βασικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πρόβλεψη για πτήσεις επαναπατρισμού με κατοικίδια από ελληνικής πλευράς.
Την ίδια ώρα, ορισμένες ξένες αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Cyprus Airways αλλά και η Ita είχαν δεχθεί στις πτήσεις επαναπατρισμού επιβάτες με τα κατοικίδιά τους.
Αντίθετα, οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους από την περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την εξεύρεση λύσης.
Οι εγκλωβισμένοι Έλληνες προσπαθούν πλέον να βρουν μια ειδική πτήση που θα μπορέσει να τους μεταφέρει όλους μαζί με τα ζώα τους, ακόμη και αν χρειαστεί να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος της μετακίνησης.
Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη μεταφορά των επιβατών, αλλά και τις απαιτήσεις που υπάρχουν για τα κατοικίδια, όπως τα πιστοποιητικά υγείας και τα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Την ίδια στιγμή, πληροφορίες που κυκλοφορούν κάνουν λόγο για αρκετά ζώα που έχουν εγκαταλειφθεί στα σύνορα από ιδιοκτήτες που εγκατέλειψαν βιαστικά το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι μέσω Ομάν.
Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους, οι οποίοι είχαν κατοικίδια ως μέρος της καθημερινότητάς τους ή ακόμη και ως διακοσμητικά στοιχεία στα σπίτια τους. Εξαιτίας, όμως, των πρόσφατων εξελίξεων και των επιθέσεων στις περιοχές τους υποχρεώθηκαν να τα αφήσουν πίσω.
Στόχος είναι να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τα ζώαΣτόχος τους είναι να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τα ζώα, αλλά και να διερευνήσουν τη δυνατότητα διάθεσης ενός αεροσκάφους που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ειδική πτήση επαναπατρισμού.
«Ζητάμε να πάρουμε μαζί και τα κατοικίδιά μας και δεν μας πειράζει να πληρώσουμε τα έξοδα»Μιλώντας στο protothema.gr για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μια εκ των συντονιστών της επιχείρησης επαναπατρισμού με κατοικίδια, η Νίκη Ταχιάου, τονίζει: «Ζητάμε να μας δοθεί η ίδια ευκαιρία με τους Έλληνες που επαναπατρίστηκαν, μόνο να πάρουμε μαζί και τα κατοικίδιά μας και δεν μας πειράζει να πληρώσουμε τα έξοδα».
Οι εγκλωβισμένοι Έλληνες ελπίζουν ότι θα βρεθεί σύντομα μια λύση, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στη χώρα τους χωρίς να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα ζώα που αποτελούν μέρος της οικογένειάς τους.
Μάλιστα, ανάμεσα στους ίδιους τους εγκλωβισμένους Έλληνες έχει ήδη αρχίσει να ακούγεται συμβολικά ένα όνομα για τη συγκεκριμένη προσπάθεια:
«Επιχείρηση Κιβωτός», μια αποστολή που στόχο έχει να επιστρέψουν όλοι με ασφάλεια στην Ελλάδα, μαζί με τα ζώα που θεωρούν μέλη της οικογένειάς τους.
