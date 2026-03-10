Φιντάν σε Αραγτσί: Απαράδεκτη η παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου

«Οι πύραυλοι που κατευθύνθηκαν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο δεν προέρχονταν από το Ιράν και πρόσθεσε ότι θα διεξαχθεί εκτενής έρευνα για το περιστατικό», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί