Δεν εκτοξεύσαμε πύραυλο προς την Τουρκία, σεβόμαστε την εδαφική της ακεραιότητα, λένε τώρα οι Ιρανοί
Επιχείρηση κατευνασμού της Άγκυρας από την Τεχεράνη - «Είναι φίλη και γείτονας» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ανακοίνωση με την οποία υποστηρίζουν ότι δεν εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο προς την Τουρκία χθες, Τετάρτη, εξέδωσαν το πρωί της Πέμπτης οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

«Σεβόμαστε την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας, είναι φίλη και γείτονας» προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε σχεδόν 24 ώρες μετά τις αναφορές ότι ιρανικός πύραυλος εκτοξεύτηκε με στόχο την στρατιωτική βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία και καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει χθες ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τον πύραυλο καθώς κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να καταδικάζει την επίθεση κατά της Τουρκίας.

Η βάση Ιντσιρλίκ, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στη Μεσόγειο. Η βάση αποτελεί εδώ και καιρό κέντρο επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Για το θέμα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη και οι ΥΠΕΞ ΗΠΑ και Τουρκίας, Μάρκο Ρούμπιο και Χακάν Φιντάν.
