Εξηγήσεις ζήτησε το τουρκικό ΥΠΕΞ από τον Iρανό πρέσβη στην Άγκυρα για τον βαλλιστικό πύραυλο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Ιράν Πρέσβης Βαλλιστικός πύραυλος

Εξηγήσεις ζήτησε το τουρκικό ΥΠΕΞ από τον Iρανό πρέσβη στην Άγκυρα για τον βαλλιστικό πύραυλο

Ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο υπουργείο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν προς την Τουρκία

Εξηγήσεις ζήτησε το τουρκικό ΥΠΕΞ από τον Iρανό πρέσβη στην Άγκυρα για τον βαλλιστικό πύραυλο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τον Ιρανό πρέσβη στην Άγκυρα κάλεσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας εξηγήσεις για την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο υπουργείο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν προς την Τουρκία.

Κατά τη συνάντηση, η τουρκική πλευρά ζήτησε διευκρινίσεις για το περιστατικό και ενημέρωσε τον Ιρανό διπλωμάτη για τη θέση της Άγκυρας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στο πλαίσιο της συνάντησης μεταφέρθηκαν στον Ιρανό πρέσβη οι αντιδράσεις και οι ανησυχίες της Τουρκίας σχετικά με την εκτόξευση του πυραύλου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης