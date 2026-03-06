Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε 4 υπόπτους για κατασκοπεία Εβραίων υπέρ του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Λονδίνο Κατασκοπεία Ιράν Εβραίοι

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε 4 υπόπτους για κατασκοπεία Εβραίων υπέρ του Ιράν

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από έρευνα για φερόμενη παρακολούθηση τοποθεσιών και ατόμων στην εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε 4 υπόπτους για κατασκοπεία Εβραίων υπέρ του Ιράν
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τέσσερις άνδρες ως υπόπτους για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν έπειτα από έρευνα για φερόμενη παρακολούθηση τοποθεσιών και ατόμων στην εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου.

Αστυνομικοί δήλωσαν ότι ένας από τους άνδρες ήταν Ιρανός, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έχουν διπλή βρετανική και ιρανική υπηκοότητα, και έχουν τεθεί υπό κράτηση μετά τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν σε διευθύνσεις στο Μπάρνετ, στο Χάροου, στην περιοχή του Λονδίνου, και στο Γουάτφορντ, μια πόλη βόρεια της βρετανικής πρωτεύουσας. Οι έρευνες συνεχίζονται στις διευθύνσεις όπου συνελήφθησαν οι ύποπτοι από αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, καθώς και σε επιπρόσθετες ιδιοκτησίες στο Γουέμπλεϊ και το Μπάρνετ.

Βρετανοί βουλευτές και εγχώριες υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν εδώ και χρόνια για απειλή στη Βρετανία από το Ιράν.

Η Αυστραλία έχει επίσης συνδέσει αντισημιτικές επιθέσεις με την Τεχεράνη.

Η επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου Χέλεν Φλάναγκαν δήλωσε σήμερα πως οι συλλήψεις εντάσσονται στο πλαίσιο επιχείρησης που διεξάγεται εδώ και καιρό.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 22, 40, 52 και 55 ετών και η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε άλλους έξι άνδρες στο πλαίσιο της επιχείρησης ως υπόπτους για συνδρομή σε εγκληματία.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης