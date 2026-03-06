Αραβικά ΜΜΕ: Οι Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό Καανί των Φρουρών της Επανάστασης ως κατάσκοπο της Μοσάντ

Το όνομα του Καανί ήρθε στη δημοσιότητα μετά τα δημοσιεύματα που θέλουν την ισραηλινή Μοσάντ να γνώριζε ακόμα και πού καθόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όταν δέχθηκε την επίθεση που κατέληξε στον θάνατό του