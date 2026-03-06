Η Ουκρανία κατηγορεί την Ουγγαρία για «ομηρία» επτά εργαζομένων κρατικής τράπεζας στη Βουδαπέστη
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Ουγγαρία

Η Ουκρανία κατηγορεί την Ουγγαρία για «ομηρία» επτά εργαζομένων κρατικής τράπεζας στη Βουδαπέστη

Οι συλληφθέντες μετέφεραν μετρητά με τραπεζικά οχήματα από την Αυστρία προς την Ουκρανία, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα

Η Ουκρανία κατηγορεί την Ουγγαρία για «ομηρία» επτά εργαζομένων κρατικής τράπεζας στη Βουδαπέστη
8 ΣΧΟΛΙΑ
Κατηγορίες κατά της Ουγγαρίας για «ομηρία» επτά Ουκρανών πολιτών διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα, υποστηρίζοντας ότι οι ουγγρικές αρχές συνέλαβαν εργαζόμενους της κρατικής τράπεζας Oschadbank στη Βουδαπέστη, ενώ βρίσκονταν σε διαδρομή μεταξύ Αυστρίας και Ουκρανίας μεταφέροντας μετρητά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι οι ουγγρικές αρχές κρατούν επτά Ουκρανούς πολίτες.

«Στη Βουδαπέστη, οι ουγγρικές αρχές πήραν ομήρους επτά ουκρανούς πολίτες. Οι λόγοι είναι ακόμη άγνωστοι, όπως και η κατάσταση της υγείας τους αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντρίι Σιμπίχα.



Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, οι συλληφθέντες είναι εργαζόμενοι της κρατικής τράπεζας Oschadbank.

Οι υπάλληλοι επέβαιναν σε δύο τραπεζικά οχήματα που κινούνταν από την Αυστρία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας μετρητά.

Αίτημα για άμεση απελευθέρωση


Κλείσιμο
Ο Αντρίι Σιμπίχα ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των επτά Ουκρανών, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις για τη σύλληψή τους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας ή τις συνθήκες κράτησης των πολιτών.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης