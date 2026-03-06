Η Ουκρανία κατηγορεί την Ουγγαρία για «ομηρία» επτά εργαζομένων κρατικής τράπεζας στη Βουδαπέστη

Κατηγορίες κατά της Ουγγαρίας
για «ομηρία» επτά Ουκρανών πολιτών διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα, υποστηρίζοντας ότι οι ουγγρικές αρχές συνέλαβαν εργαζόμενους της κρατικής τράπεζας Oschadbank στη Βουδαπέστη, ενώ βρίσκονταν σε διαδρομή μεταξύ Αυστρίας και Ουκρανίας
μεταφέροντας μετρητά.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι οι ουγγρικές αρχές κρατούν επτά Ουκρανούς πολίτες.
«Στη Βουδαπέστη, οι ουγγρικές αρχές πήραν ομήρους επτά ουκρανούς πολίτες. Οι λόγοι είναι ακόμη άγνωστοι, όπως και η κατάσταση της υγείας τους αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντρίι Σιμπίχα.
Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, οι συλληφθέντες είναι εργαζόμενοι της κρατικής τράπεζας Oschadbank.
Οι υπάλληλοι επέβαιναν σε δύο τραπεζικά οχήματα που κινούνταν από την Αυστρία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας μετρητά.
Αίτημα για άμεση απελευθέρωση
Ο Αντρίι Σιμπίχα ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των επτά Ουκρανών, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις για τη σύλληψή τους.
Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας ή τις συνθήκες κράτησης των πολιτών.