Γιατί ο Τραμπ έκοψε την Κρίστι Νόεμ από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Η καμπάνια των €220 εκατ. και η κατάθεση για ερωτική σχέση με υφιστάμενό της

Μια διαφημιστική καμπάνια ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων και τα όσα (δεν) απάντησε για τις φήμες περί ερωτικής σχέσης με τον υφιστάμενό της, Κόρι Λεβαντόφσκι, φαίνεται ότι ήταν οι δύο καθοριστικοί παράγοντες που έκαναν τον Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ Η Νοέμ, η οποία είναι η πρώτη υπουργός που απολύθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ , ρωτήθηκε και για τα δύο θέματα σε καταθέσεις της σε επιτροπές της Γερουσίας την Τρίτη και την Τετάρτη.Όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης οι απαντήσεις που έδωσε εξόργισαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NBC News αναφέρθηκε ειδικά στη διαφημιστική καμπάνια της Νόεμ λέγοντας «δεν ενθουσιάστηκα. Εγώ ξόδεψα λιγότερα χρήματα για να γίνω πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν το γνώριζα».«Πώς συμβιβάζετε το γεγονός ότι έχετε ξοδέψει 220 εκατομμύρια δολάρια για τηλεοπτικές διαφημίσεις στις οποίες εμφανίζεστε σε περίοπτη θέση;», ρώτησε την Τρίτη ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, Τζον Κένεντι. Η Νόεμ απάντησε: «Κύριε, ο πρόεδρος μου ανέθεσε να μεταδώσω το μήνυμα στη χώρα και σε άλλες χώρες με τη δημοσίευση διαφημίσεων ότι αν βρίσκονται παράνομα στη χώρα, πρέπει να φύγουν».«Δεν λέω ότι δεν λέτε την αλήθεια. Απλώς μου είναι δύσκολο να το πιστέψω» επέμεινε ο Κένεντι υπονοώντας ότι η υπουργός είχε χρησιμοποιήσει την εκστρατεία – την οποία η ίδια επέμενε ότι ήταν αποτελεσματική – για να ενισχύσει το προφίλ της.Τα πράγματα για τη Νόεμ έγιναν ακόμα χειρότερα όταν μια ημέρα αργότερα, την Τετάρτη την ρώτησαν σε επιτροπή της αμερικανικής βουλής αν είχε ποτέ κοιμηθεί με τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος εργάζεται ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος.«Είχατε σεξουαλικές σχέσεις με τον Κόρι Λεβαντόφσκι;» ρώτησε βουλευτής από την Καλιφόρνια με τη Νοέμ να ενοχλείται και να κάνει λόγο για «σκουπίδια των ταμπλόιντ».«Είμαι σοκαρισμένη που σήμερα σε αυτή την επιτροπή καταφεύγουμε σε σκουπίδια ταμπλόιντ. Θα σας πω ότι είναι ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος που εργάζεται για τον Λευκό Οίκο. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση» είπε χαρακτηριστικά η Νόεμ.





«Θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε αν κάποιος σας ρωτήσει αν εσείς ή κάποιος ομοσπονδιακός αξιωματούχος κοιμάστε με τον υφιστάμενό σας. Είναι το πιο εύκολο. Θα έπρεπε να θέλετε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση» επέμεινε η βουλευτής. «Είναι σκουπίδια», απάντησε ξανά η Νόεμ. Τότε δεύτερος βουλευτής επέμεινε ζητώντας από τη Νόεμα να αρνηθεί ρητά τη σχέση — αλλά αυτή δεν το έκανε.



«Νομίζω ότι η γελοιότητα αυτού και των ταμπλόιντ που παραθέτεις και αναφέρεις είναι τρελή. Αυτό είναι κάτι που διαψεύδω εδώ και χρόνια» είπε η πρώην πλέον υπουργός. «Αυτό σημαίνει όχι;» ρώτησε ξανά ο βουλευτής. «Λες ότι οι συντηρητικές γυναίκες είναι ηλίθιες ή τσούλες. Εγώ δεν είμαι ούτε το ένα ούτε το άλλο» απάντησε η Νόεμ.



Σύμφωνα με πηγές από τον Λευκό Οίκο που επικαλείται η New York Post, ο Ντόναλντ γνώριζε ήδη τη σχέση της Νόεμ με τον Λενταόβσκι, ο οποίος ήταν ο πρώτος διευθυντής της προεκλογικής του εκστρατείας το 2016, και αστειευόταν για αυτό εδώ και χρόνια — αλλά θεώρησε τον τρόπο με τον οποίο η πρώην υπουργό χειρίστηκε το θέμα της σχέσης ως καταστροφή για την ήδη κλονισμένη αξιοπιστία της.