Τέλος η Κρίστι Νόεμ από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ανακοίνωσε ο Τραμπ

Της είχε ασκηθεί έντονη κριτική για την πολιτική της στο μεταναστευτικό και τη διαχείριση κονδυλίων εκατομμυριών δολαριών, ο Αμερικανός πρόεδρος προτείνει για τη θέση της τον Μαρκγουέιν Μάλλιν