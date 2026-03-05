Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Τέλος η Κρίστι Νόεμ από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ανακοίνωσε ο Τραμπ
Της είχε ασκηθεί έντονη κριτική για την πολιτική της στο μεταναστευτικό και τη διαχείριση κονδυλίων εκατομμυριών δολαριών, ο Αμερικανός πρόεδρος προτείνει για τη θέση της τον Μαρκγουέιν Μάλλιν
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απομακρύνει την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, και προτείνει τον Ρεπουμπλικανό Γερουσιαστή Οκλαχόμας, Μαρκγουέιν Μάλλιν, για τη θέση, μετά από έντονη κριτική για την πολιτική της στο μεταναστευτικό και την ανταπόκριση σε καταστροφές.
Η πρώτη υπουργός που αποχωρεί επί θητείας ΤραμπΟ Τραμπ δήλωσε ότι θα διορίσει την Νόεμ ως «Ειδική Απεσταλμένη για τη Θωράκιση της Αμερικής», μια νέα πρωτοβουλία ασφάλειας που θα επικεντρώνεται στο Δυτικό Ημισφαίριο. Η Νόεμ είναι η πρώτη υπουργός που αποχωρεί από τη δεύτερη θητεία του Τραμπ. Η αποχώρησή της έρχεται μετά από έναν ταραχώδη κύκλο με την πολιτική της για την επιβολή του μεταναστευτικού, η οποία είχε προκαλέσει πλήθος διαδηλώσεων και αγωγών.
Η Νόεμ αντιμετώπισε σφοδρή κριτική, κυρίως λόγω της διαχείρισης της καταστολής της μετανάστευσης και της αντίδρασης της υπουργείου της μετά τις δολοφονίες δύο διαδηλωτών στη Μινεάπολη από αξιωματούχους επιβολής του νόμου. Η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα δέχθηκε επίσης κριτική για τον τρόπο που η υπουργείο της διαχειρίστηκε τα δισεκατομμύρια δολάρια που της είχαν παραχωρηθεί από το Κογκρέσο.
Οι απογοητεύσεις για την εφαρμογή της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, ιδίως μετά την τραγωδία στη Μινεάπολη, καθώς και οι χειρισμοί της στην ανταπόκριση σε φυσικές καταστροφές, άνοιξαν τον δρόμο για την πτώση της. Στις ακροάσεις στο Κογκρέσο αυτήν την εβδομάδα, δέχθηκε έντονη κριτική από Δημοκρατικούς και ορισμένους Ρεπουμπλικανούς για τη διαχείρισή της.
Εκτός από τα μεταναστευτικά ζητήματα, η Νόεμ δέχθηκε κριτική και από Ρεπουμπλικανούς για το ρυθμό με τον οποίο εγκρίθηκαν οι έκτακτες χρηματοδοτήσεις μέσω της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών (FEMA), καθώς και για τη γενικότερη ανταπόκριση της διοίκησης Τραμπ στις φυσικές καταστροφές.
Τα... παράπονα του Τραμπ
Ο Μάλλιν θα χρειαστεί να επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία, αλλά σύμφωνα με το ομοσπονδιακό δίκαιο που ρυθμίζει τις κενές θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας, θα μπορεί να υπηρετήσει προσωρινά ως Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης της υποψηφιότητάς του.
