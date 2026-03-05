Αποφασίσαμε να σκοτώσουμε τον Χαμενεΐ τον Νοέμβριο, δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Σε συνέντευξή του στον ισραηλινό σταθμό i24, ο Ίσραελ Κατς επισήμανε ότι το Ισραήλ αποφάσισε να εξοντώσει τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν πριν από 5 περίπου μήνες