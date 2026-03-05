Αποφασίσαμε να σκοτώσουμε τον Χαμενεΐ τον Νοέμβριο, δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Σε συνέντευξή του στον ισραηλινό σταθμό i24, ο Ίσραελ Κατς επισήμανε ότι το Ισραήλ αποφάσισε να εξοντώσει τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν πριν από 5 περίπου μήνες
Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι το Ισραήλ πήρε την απόφαση να εξοντώσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, τον Νοέμβριο, με την επιχείρηση να εκτελείται τελικά κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επιχείρησης ΗΠΑ-Ισραήλ το Σάββατο.
Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισαάκ Κατς, αποκάλυψε σήμερα ότι το Ισραήλ πήρε την απόφαση να σκοτώσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, τον Νοέμβριο του 2025, με στόχο την εκτέλεση της επιχείρησης περίπου έξι μήνες αργότερα. Ο Χαμενεΐ εκτοξεύθηκε στις πρώτες ώρες της αεροπορικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο και αποτελεί την πρώτη αεροπορική δολοφονία ηγέτη χώρας.
Η Ιερουσαλήμ δήλωσε ότι ο στόχος της επιχείρησης ήταν να εξαλείψει την υπαρξιακή απειλή που βλέπει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και να προχωρήσει σε αλλαγή καθεστώτος. Ωστόσο, η ηγεσία του Ιράν μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει σημάδια παραίτησης από την εξουσία.
Η κοινή αεροπορική επίθεση πλησιάζει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, με τις πρώτες επιθέσεις να έχουν εξουδετερώσει τους ηγέτες του Ιράν και να έχουν προκαλέσει μια περιφερειακή σύρραξη, με επιθέσεις του Ιράν σε Ισραήλ, Κόλπο και Ιράκ, και επιθέσεις του Ισραήλ κατά του συμμάχου του Ιράν, Χεζμπολάχ, στο Λίβανο.
Στόχος η εξόντωση του ΧαμενεΐΣύμφωνα με τον Κατς, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε θέσει το στόχο της εξόντωσης του Χαμενεΐ σε μια σύσκεψη τον Νοέμβριο. Το χρονοδιάγραμμα είχε οριστεί για τα μέσα του 2026, ωστόσο το σχέδιο μεταφέρθηκε νωρίτερα, γύρω από τον Ιανουάριο, όταν ξέσπασαν διαδηλώσεις στο Ιράν και το Ισραήλ ανησυχούσε για μια πιθανή επίθεση των Ιρανών ηγετών σε Ισραηλινά και Αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή.
İsrail Savunma Bakanı Katz, İran halkının ‘bu fırsatı değerlendirmesini’ ve ‘rejimi devirmesini’ umduklarını söyledi. pic.twitter.com/bjzascDyLu— Yzb Hakan (@hakaanyzb) March 5, 2026
