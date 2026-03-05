Η πρόταση Τραμπ για ναυτική συνοδεία και αμερικανική ασφάλιση για κίνδυνο πολέμου προκαλούν σκεπτικισμό στη ναυτιλία

Αβεβαιότητα για την ασφάλεια των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ - Η παροχή συνοδείας σε όλα τα πλοία θεωρείται ανέφικτη, καθώς απαιτεί τεράστιο αριθμό πολεμικών πλοίων και στρατιωτικών πόρων