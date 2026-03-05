Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Η πρόταση Τραμπ για ναυτική συνοδεία και αμερικανική ασφάλιση για κίνδυνο πολέμου προκαλούν σκεπτικισμό στη ναυτιλία
Αβεβαιότητα για την ασφάλεια των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ - Η παροχή συνοδείας σε όλα τα πλοία θεωρείται ανέφικτη, καθώς απαιτεί τεράστιο αριθμό πολεμικών πλοίων και στρατιωτικών πόρων
Η ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η αμερικανική ναυτική δύναμη μπορεί να συνοδεύσει δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ, προκάλεσε σκεπτικισμό και σύγχυση στον χώρο της ναυτιλίας αλλά και του ασφαλιστικού κλάδου.
Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα κρατικής ασφάλισης για τον κίνδυνο πολέμου μέσω του US Development Finance Corporation, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί.
Οι ασφαλιστές του Λονδίνου δηλώνουν αβέβαιοι για το αν τα μέτρα αυτά μπορούν να μειώσουν άμεσα τις ασφαλιστικές τιμές. Όπως ανέφερε ανώτατο στέλεχος της αγοράς, «δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη στις αγορές». Παρά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ ότι «η αμερικανική ναυτική δύναμη θα ξεκινήσει τις συνοδείες αμέσως», οι πρώτες συζητήσεις με αξιωματούχους δείχνουν ότι οι συνοδείες δεν θα είναι διαθέσιμες άμεσα.
Δύο πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων που αυτήν τη στιγμή παραμένουν στο Στενό του Ορμούζ δήλωσαν ότι δεν θα τολμήσουν να περάσουν όσο συνεχίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η παροχή συνοδείας σε όλα τα πλοία θεωρείται ανέφικτη, καθώς απαιτεί τεράστιο αριθμό πολεμικών πλοίων και στρατιωτικών πόρων.
Σύμφωνα με αναλυτές κινδύνων οι συνοδείες πιθανόν να ξεκινήσουν μόνο μετά από περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να πλήξει πλοία. Το Ιράν διαθέτει όχι μόνο πυραύλους και drones, αλλά και γρήγορα σκάφη, ναυτικά ναρκοπέδια και μη επανδρωμένα συστήματα που αποτελούν σημαντική απειλή για την εμπορική ναυτιλία.
Ακόμα και αν μειωθούν οι ικανότητες του Ιράν και αναπτυχθούν συνοδείες, η εμπειρία από την κρίση της Ερυθράς Θάλασσας δείχνει ότι ίσως δεν επανέλθει άμεσα η εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών.
Η κατάσταση παραμένει ασταθής, με τις εταιρείες και τους ασφαλιστές να περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες πριν τροποποιήσουν τις στρατηγικές τους ή τους κινδύνους που αναλαμβάνουν.
