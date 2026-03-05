Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ

Κλείσιμο

Πετρελαιοφόρο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ υπέστη «ισχυρή έκρηξη» και απώλεια υδρογονανθράκων καθώς μια από τις δεξαμενές φορτίου του υπέστη ζημιά, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.«Ο πλοίαρχος αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι είδε και άκουσε ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πλευρά του σκάφους, κατόπιν αντιλήφθηκε μικρό πλεούμενο να φεύγει από την περιοχή» ανοικτά της περιοχής Μουμπάρακ αλ Καμπίρ, ανέφερε η υπηρεσία αυτή, η οποία υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό.Διαφεύγει πετρέλαιο από το σκάφος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο και δεν εκδηλώθηκε φωτιά, διευκρίνισε η υπηρεσία, που συνέστησε σε όλα τα εμπορικά πλοία στην περιοχή να επιδεικνύουν προσοχή.Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ διευκρίνισε ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε εκτός των χωρικών υδάτων του εμιράτου, 60 και πλέον χιλιόμετρα από το λιμάνι Μουμπάρακ αλ Καμπίρ.Αυτό το τελευταία είναι διαθέσιμο σε πλοία που περνούν από το στενό του Ορμούζ, στην έξοδο του Κόλπου.Χθες Τετάρτη πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από δυο πυραύλους καθώς προσπαθούσε να περάσει από τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, όπου έχουν ακινητοποιηθεί πολλά άλλα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.Οι Φρουροί της Επανάστασης, που έχουν την ευθύνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν στο εξωτερικό, διαβεβαίωσαν ότι διατηρούν τον «πλήρη» έλεγχο του στενού από το οποίο διέρχεται το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης παγκοσμίως.