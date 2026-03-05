Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ
ΚΟΣΜΟΣ
Έκρηξη Κουβέιτ Δεξαμενόπλοιο

Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ

Διαφεύγει πετρέλαιο από το σκάφος - Το πλήρωμα είναι σώο και δεν εκδηλώθηκε φωτιά

Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ
5 ΣΧΟΛΙΑ
Πετρελαιοφόρο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ υπέστη «ισχυρή έκρηξη» και απώλεια υδρογονανθράκων καθώς μια από τις δεξαμενές φορτίου του υπέστη ζημιά, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Ο πλοίαρχος αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι είδε και άκουσε ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πλευρά του σκάφους, κατόπιν αντιλήφθηκε μικρό πλεούμενο να φεύγει από την περιοχή» ανοικτά της περιοχής Μουμπάρακ αλ Καμπίρ, ανέφερε η υπηρεσία αυτή, η οποία υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό.

Διαφεύγει πετρέλαιο από το σκάφος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο και δεν εκδηλώθηκε φωτιά, διευκρίνισε η υπηρεσία, που συνέστησε σε όλα τα εμπορικά πλοία στην περιοχή να επιδεικνύουν προσοχή.

Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ


Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ διευκρίνισε ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε εκτός των χωρικών υδάτων του εμιράτου, 60 και πλέον χιλιόμετρα από το λιμάνι Μουμπάρακ αλ Καμπίρ.

Αυτό το τελευταία είναι διαθέσιμο σε πλοία που περνούν από το στενό του Ορμούζ, στην έξοδο του Κόλπου.

Χθες Τετάρτη πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από δυο πυραύλους καθώς προσπαθούσε να περάσει από τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, όπου έχουν ακινητοποιηθεί πολλά άλλα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Κλείσιμο
Οι Φρουροί της Επανάστασης, που έχουν την ευθύνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν στο εξωτερικό, διαβεβαίωσαν ότι διατηρούν τον «πλήρη» έλεγχο του στενού από το οποίο διέρχεται το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης παγκοσμίως.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης