Serial killer... οδηγός του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού: Κατηγορείται ότι δολοφόνησε πέντε ηλικιωμένες, τους προκάλεσε εμβολή με σύριγγα

ΚΟΣΜΟΣ
Ερυθρός Σταυρός Δολοφονία Ιταλία

Οι εισαγγελείς τοποθέτησαν κρυφές κάμερες στο πρώτων βοηθειών στο οποίο εργαζόταν ο κατηγορούμενος και προχώρησαν «σε κατάσχεση αιχμηρών αντικειμένων» - Ερευνώνται άλλες τρεις περιπτώσεις ύποπτων θανάτων ηλικιωμένων γυναικών

Οδηγός του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού κατηγορείται πως δολοφόνησε πέντε ηλικιωμένες. 

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο πέντε γυναικών, ίσως με σύριγγες οι οποίες περιείχαν αέρα και επέφεραν εμβολή.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν επρόκειτο για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά για μεταφορές από οίκους ευγηρίας στο νοσοκομείο -και το αντίστροφο- ώστε να μπορέσουν να γίνουν κάποιες αναγκαίες εξετάσεις. Οι πέντε θάνατοι καταγράφηκαν από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025.

Ο ιταλικός τύπος γράφει ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία συγγενών των ασθενών αλλά και συναδέλφων του κατηγορούμενου. Όπως διέρρευσε, οι εισαγγελείς τοποθέτησαν κρυφές κάμερες στο πρώτων βοηθειών στο οποίο εργαζόταν ο κατηγορούμενος και προχώρησαν «σε κατάσχεση αιχμηρών αντικειμένων». Σύμφωνα με πληροφορίες, παράλληλα, ερευνώνται άλλες τρεις περιπτώσεις ύποπτων θανάτων ηλικιωμένων, πάντα, γυναικών.

Ο ιταλικός Ερυθρός Σταυρός έκανε γνωστό ότι ο 25χρονος παύθηκε, προσωρινά, των καθηκόντων του. Ο ίδιος αρνείται κάθε ευθύνη και προσθέτει ότι έχει παραδώσει στους εισαγγελείς αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι θα αποδείξουν την αθωότητά του. «Δυο από τους πέντε θανάτους, επήλθαν μέχρι και δέκα ημέρες μετά την μεταφορά με το πρώτων βοηθειών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο οδηγός.
