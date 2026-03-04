Άνοιξε στα δύο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG στη Μεσόγειο, η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για επίθεση με drone

Τα 30 μέλη του πληρώματος είναι σώα και αβλαβή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών - Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, το πλοίο βρίσκεται σε απόσταση 130 ναυτικών μιλίων βόρεια της Σύρτης