Επικοινωνία Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΑΕ: «Το Ιράν στοχεύει τα πάντα, ακόμη και κατοικίες και εμπορικά κέντρα»
Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για την υποστήριξη της «προστασίας των ζωών» εν μέσω της σύγκρουσης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ Αλ Ναχιάν, για το πώς να υποστηρίξουν την προστασία των ζωών, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τα θύματα των επιθέσεων του Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι συζήτησαν με τον πρόεδρο των ΗΑΕ για τις «κύριες πτυχές της κατάστασης» στην περιοχή, με τον πρόεδρο των Εμιράτων να τον ενημερώνει ότι «το ιρανικό καθεστώς δεν στοχεύει μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά σχεδόν τα πάντα – κατοικίες, εμπορικά κέντρα, ακόμη και τζαμιά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το πώς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση και συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για την υποστήριξη της «προστασίας των ζωών» εν μέσω της σύγκρουσης.

«Συμφωνήθηκε ότι οι ομάδες μας θα συνεργαστούν για αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι.
