Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ο διάδοχος του Ντουμπάι πήγαν για καφέ σε mall ενώ αναχαιτίζονταν drone από το Ιράν, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ντουμπάι

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ο διάδοχος του Ντουμπάι πήγαν για καφέ σε mall ενώ αναχαιτίζονταν drone από το Ιράν, δείτε βίντεο

«Έτσι διαβεβαιώνεις το έθνος χωρίς να πεις ούτε μια λέξη» σχολιάστηκε στα social media

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ο διάδοχος του Ντουμπάι πήγαν για καφέ σε mall ενώ αναχαιτίζονταν drone από το Ιράν, δείτε βίντεο
33 ΣΧΟΛΙΑ
Με έναν διαφορετικό τρόπο προσπάθησαν να καθησυχάσουν οι ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τους κατοίκους της χώρας τους εν μέσω των αναχαιτίσεων των ιρανικών drones από την αεράμυνα των ΗΑΕ.

O πρόεδρος των Εμιράτων, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, πήγε τη Δευτέρα στο Dubai Mall έχοντας στο πλευρό του τον διάδοχο του Ντουμπάι Σεΐχη Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, οι αξιωματούχοι των Εμιράτων όχι μόνο έκαναν βόλτα στο εμπορικό κέντρο αλλά έκατσαν και απόλαυσαν καφέ και γεύμα.



«Έτσι διαβεβαιώνεις το έθνος χωρίς να πεις ούτε μια λέξη. Δυνατή κίνηση» σχολιάστηκε για τα πλάνα των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.



Κλείσιμο


33 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης