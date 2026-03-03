Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ο διάδοχος του Ντουμπάι πήγαν για καφέ σε mall ενώ αναχαιτίζονταν drone από το Ιράν, δείτε βίντεο
«Έτσι διαβεβαιώνεις το έθνος χωρίς να πεις ούτε μια λέξη» σχολιάστηκε στα social media
O πρόεδρος των Εμιράτων, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, πήγε τη Δευτέρα στο Dubai Mall έχοντας στο πλευρό του τον διάδοχο του Ντουμπάι Σεΐχη Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας της χώρας.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, οι αξιωματούχοι των Εμιράτων όχι μόνο έκαναν βόλτα στο εμπορικό κέντρο αλλά έκατσαν και απόλαυσαν καφέ και γεύμα.
🇦🇪Royalty At the Mall:— NewzHawk (@TheRealNewzHawk) March 3, 2026
In a show of strength, calm and fearlessness in the face of Iran’s attacks;
UAE Pres. Sheikh Mohamed & HRH Crown Prince Sheikh Khaled bin Mohamed visited the Dubai Mall, walked among the people & actually sat down for a meal!!
pic.twitter.com/vd2VEcjIsb
«Έτσι διαβεβαιώνεις το έθνος χωρίς να πεις ούτε μια λέξη. Δυνατή κίνηση» σχολιάστηκε για τα πλάνα των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
The President of The UAE— 𝐍𝐰𝐚𝐧𝐲𝐞 (@nwanyebinladen) March 3, 2026
The Crown Prince of Dubai,
having coffee at the Dubai mall while the world talks Iran fears and World War 3 in the Middle East.
That's how you reassure a nation without saying a word. pic.twitter.com/dHvL1mFwFH
In confirmation of UAE’s safety: President tours Dubai Mall with Crown Prince of Dubai. pic.twitter.com/Czdm7Fckih— Creativity (@Creativity15778) March 3, 2026
One of the Dubai Citizens from Ghana with the president of the UAE and The Crown Prince of Dubai pic.twitter.com/e28Huby5sh— Tariq Albloushi (@tariqdubaiexprt) March 2, 2026
