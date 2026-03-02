Οι ΗΠΑ χτύπησαν και το ιρανικό «αεροπλανοφόρο drone»
Οι ΗΠΑ χτύπησαν και το ιρανικό «αεροπλανοφόρο drone»

Δεν είναι γνωστό σε τι κατάσταση είναι το σκάφος μετά την επίθεση

Η CENTCOM, η αμερικανική στρατιωτική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε ότι δυνάμεις των ΗΠΑ χτύπησαν το ιρανικό «αεροπλανοφόρο drone».

Σε ανάρτησή της η CENTCOM απαντά σε ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι «βύθισε ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ».

Αφού χαρακτηρίζει τον ισχυρισμό ψευδή, προσθέτει ότι «το μόνο αεροπλανοφόρο που έχει χτυπηθεί είναι το Shahid Bagheri, ένα ιρανικό αεροπλανοφόρο με drones. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν το πλοίο λίγες ώρες μετά την έναρξη της επιχείρησης».

Δεν είναι γνωστό σε τι κατάσταση είναι το σκάφος, αν δηλαδή βυθίστηκε ή όχι, μετά την επίθεση.

To Shahid Bagheri είναι στην πραγματικότητα ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ στο οποίο προσέθεσαν ράμπα για την απογείωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι επισκευές έγιναν στο διάστημα 2022-2024 και το αεροπλανοφόρο εντάχτηκε στο ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό μόλις τον Φεβρουάριο του 2025.
Έχει το όνομα πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που είχε σκοτωθεί τη δεκαετία του ‘80 κατά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ.
