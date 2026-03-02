Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Οι ΗΠΑ χτύπησαν και το ιρανικό «αεροπλανοφόρο drone»
Δεν είναι γνωστό σε τι κατάσταση είναι το σκάφος μετά την επίθεση
Η CENTCOM, η αμερικανική στρατιωτική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε ότι δυνάμεις των ΗΠΑ χτύπησαν το ιρανικό «αεροπλανοφόρο drone».
Σε ανάρτησή της η CENTCOM απαντά σε ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι «βύθισε ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ».
Αφού χαρακτηρίζει τον ισχυρισμό ψευδή, προσθέτει ότι «το μόνο αεροπλανοφόρο που έχει χτυπηθεί είναι το Shahid Bagheri, ένα ιρανικό αεροπλανοφόρο με drones. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν το πλοίο λίγες ώρες μετά την έναρξη της επιχείρησης».
To Shahid Bagheri είναι στην πραγματικότητα ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ στο οποίο προσέθεσαν ράμπα για την απογείωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Οι επισκευές έγιναν στο διάστημα 2022-2024 και το αεροπλανοφόρο εντάχτηκε στο ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό μόλις τον Φεβρουάριο του 2025.
Έχει το όνομα πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που είχε σκοτωθεί τη δεκαετία του ‘80 κατά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ.
🚫The Iranian regime’s false messaging machine continues to falsely claim that it has sunk a U.S. aircraft carrier.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
✅The TRUTH: The only carrier that has been hit is the Shahid Bagheri, an Iranian drone carrier. U.S. forces struck the ship within hours of launching Operation… pic.twitter.com/6npT8nJcAt
