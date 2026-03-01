Στις 115 οι νεκρές μαθήτριες από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ του Ιράν, δείτε βίντεο
Στις 115 οι νεκρές μαθήτριες από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ του Ιράν, δείτε βίντεο

Το σχολείο θηλέων στην επαρχία Χορμοζγκάν ισοπεδώθηκε κατά την ισραηλινή επίθεση – Τουλάχιστον 80 τραυματίες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τα νοσοκομεία

Στις 115 οι νεκρές μαθήτριες από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ του Ιράν, δείτε βίντεο
Στους 115 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης. Το χτύπημα αποδίδεται στην ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες.

Το χρονικό της επίθεσης

Κατά την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν φέρεται να χτυπήθηκε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τουλάχιστον 85 μαθήτριες σκοτώθηκαν στο σχολείο κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται στη συνέχεια στους 115, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πόλης.

Την ίδια ώρα, οι τραυματίες ανέρχονται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε τουλάχιστον 80 και μεταφέρονται εσπευσμένα στα πλησιέστερα νοσοκομεία. Οι υγειονομικές μονάδες της περιοχής έχουν τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό περιστατικών.



Εικόνες καταστροφής


Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγη ώρα μετά την επίθεση αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.



Το κτίριο του δημοτικού σχολείου έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων, ενώ στις εικόνες διακρίνονται γονείς που σκάβουν με γυμνά χέρια ανάμεσα σε λαμαρίνες και μπάζα, αναζητώντας τα παιδιά τους.



Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον χώρο, καθώς η καταμέτρηση των θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη και ο απολογισμός ενδέχεται να μεταβληθεί.
