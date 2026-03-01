Στις 115 οι νεκρές μαθήτριες από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ του Ιράν, δείτε βίντεο
Το σχολείο θηλέων στην επαρχία Χορμοζγκάν ισοπεδώθηκε κατά την ισραηλινή επίθεση – Τουλάχιστον 80 τραυματίες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τα νοσοκομεία
Το χρονικό της επίθεσηςΚατά την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν φέρεται να χτυπήθηκε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τουλάχιστον 85 μαθήτριες σκοτώθηκαν στο σχολείο κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται στη συνέχεια στους 115, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πόλης.
Την ίδια ώρα, οι τραυματίες ανέρχονται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε τουλάχιστον 80 και μεταφέρονται εσπευσμένα στα πλησιέστερα νοσοκομεία. Οι υγειονομικές μονάδες της περιοχής έχουν τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό περιστατικών.
Black smoke billowed from a destroyed school building in the Iranian town of Minab, where at least 40 people were killed in an Israeli airstrike, state media said. Reuters could not independently confirm the reports. pic.twitter.com/xmJPeV2e3T— Reuters (@Reuters) February 28, 2026
Εικόνες καταστροφής
Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγη ώρα μετά την επίθεση αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
Rescuers are still searching the rubble for schoolgirls. So far, the Epstein regime has murdered 63 little girls at an elementary school in Minab city. pic.twitter.com/6Uyf2Y0SGe— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) February 28, 2026
Το κτίριο του δημοτικού σχολείου έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων, ενώ στις εικόνες διακρίνονται γονείς που σκάβουν με γυμνά χέρια ανάμεσα σε λαμαρίνες και μπάζα, αναζητώντας τα παιδιά τους.
According to the latest Iranian reports, more than 60 children were massacred in the US-Israeli bombing of the 'Minab' girls' school in Iran this morning.— Quds News Network (@QudsNen) February 28, 2026
Their books and school backpacks were recovered drenched with blood during the ongoing recovery missions. pic.twitter.com/JMRJFWquNi
Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον χώρο, καθώς η καταμέτρηση των θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη και ο απολογισμός ενδέχεται να μεταβληθεί.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr