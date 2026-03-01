Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Πυρκαγιά στο λιμάνι του Ντουμπάι από συντρίμμια πυραύλου του Ιράν που αναχαιτίστηκε, βίντεο
Πυρκαγιά στο λιμάνι του Ντουμπάι από συντρίμμια πυραύλου του Ιράν που αναχαιτίστηκε, βίντεο
Ομάδες της πολιτικής προστασίας του Ντουμπάι επενέβησαν αμέσως και συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να σβηστεί πλήρως η φωτιά στο Τζέμπελ Αλί, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι του Ντουμπάι έπειτα από ιρανική πυραυλική επίθεση, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι αρχές του εμιράτου.
«Οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαιώνουν ότι συντρίμμια που οφείλονταν σε εναέρια αναχαίτιση προκάλεσαν πυρκαγιά σε σημείο πρόσδεσης πλοίων στο λιμάνι Τζέμπελ Αλί. Ομάδες της πολιτικής προστασίας του Ντουμπάι επενέβησαν αμέσως και συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να σβηστεί πλήρως η φωτιά. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός», ανέφεραν οι αρχές μέσω X.
Δείτε βίντεο
«Οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαιώνουν ότι συντρίμμια που οφείλονταν σε εναέρια αναχαίτιση προκάλεσαν πυρκαγιά σε σημείο πρόσδεσης πλοίων στο λιμάνι Τζέμπελ Αλί. Ομάδες της πολιτικής προστασίας του Ντουμπάι επενέβησαν αμέσως και συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να σβηστεί πλήρως η φωτιά. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός», ανέφεραν οι αρχές μέσω X.
Δείτε βίντεο
Fire at Jebel Ali Port, UAE 🇦🇪🚨 pic.twitter.com/hvG2mB5pvQ— Hassan Iqbal (@HatchMrd6799) February 28, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα