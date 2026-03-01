Πυρκαγιά στο λιμάνι του Ντουμπάι από συντρίμμια πυραύλου του Ιράν που αναχαιτίστηκε, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντουμπάι Λιμάνι Φωτιά επίθεση Ιράν

Πυρκαγιά στο λιμάνι του Ντουμπάι από συντρίμμια πυραύλου του Ιράν που αναχαιτίστηκε, βίντεο

Ομάδες της πολιτικής προστασίας του Ντουμπάι επενέβησαν αμέσως και συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να σβηστεί πλήρως η φωτιά στο Τζέμπελ Αλί, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Πυρκαγιά στο λιμάνι του Ντουμπάι από συντρίμμια πυραύλου του Ιράν που αναχαιτίστηκε, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι του Ντουμπάι έπειτα από ιρανική πυραυλική επίθεση, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι αρχές του εμιράτου.

«Οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαιώνουν ότι συντρίμμια που οφείλονταν σε εναέρια αναχαίτιση προκάλεσαν πυρκαγιά σε σημείο πρόσδεσης πλοίων στο λιμάνι Τζέμπελ Αλί. Ομάδες της πολιτικής προστασίας του Ντουμπάι επενέβησαν αμέσως και συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να σβηστεί πλήρως η φωτιά. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός», ανέφεραν οι αρχές μέσω X.

Δείτε βίντεο

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης