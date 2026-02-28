Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Ερντογάν για την επίθεση στο Ιράν: «Εάν δεν επικρατήσει η κοινή λογική, η περιοχή μας κινδυνεύει να παρασυρθεί σε έναν κύκλο φωτιάς»
Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία για να καθίσουν ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε δημόσια την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, εξέφρασε την αποδοκιμασία του για την επίθεση και τόνισε τη σημασία του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και της διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας.
«Εάν δεν επικρατήσει η κοινή λογική και εάν δεν ανοιχτεί χώρος για διπλωματία, η περιοχή μας κινδυνεύει να παρασυρθεί σε έναν κύκλο φωτιάς», τόνισε ο Ερντογάν.
«Για να αποτρέψουμε περαιτέρω αιματοχυσία και μεγαλύτερα βάσανα στην περιοχή μας, όλοι οι παράγοντες, ιδίως εκείνοι στον ισλαμικό κόσμο, πρέπει να δράσουν επειγόντως. Με μια πολιτική που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια της χώρας και του έθνους μας, ελπίζουμε ότι θα διαχειριστούμε με επιτυχία αυτή την ευαίσθητη διαδικασία. Ταυτόχρονα, θα επιταχύνουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για την επίτευξη πρώτα κατάπαυσης του πυρός και στη συνέχεια την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», επισήμανε.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı”nda konuşuyor https://t.co/xKM8rQ5PX4— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 28, 2026
«Λυπούμαστε βαθιά για τις επιθέσεις»«Λυπούμαστε βαθιά για τις επιθέσεις σήμερα το πρωί, οι οποίες παραβιάζουν σαφώς την κυριαρχία του Ιράν και απειλούν την ειρήνη του φίλου και αδελφού ιρανικού λαού», δήλωσε αρχικά ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε: «Θεωρούμε επίσης απαράδεκτες τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν εναντίον των αδελφών μας χωρών στον Κόλπο, όποιος και αν είναι ο λόγος. Το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν επιτεύχθηκε επειδή η κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών δεν ξεπεράστηκε και οι προσπάθειες του Ισραήλ να σαμποτάρει τη διαδικασία συνεχίστηκαν».
«Κανένα πρόβλημα για την ασφάλειά μας»«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια των συνόρων μας και τον εναέριο χώρο μας. Ο στρατός, η χωροφυλακή, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών μας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα στο υψηλότερο επίπεδο. Ως Τουρκία, όπως ακριβώς κάναμε από την πρώτη μέρα, κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιλύσουμε τα προβλήματα ειρηνικά. Η 28η Φεβρουαρίου άφησε πίσω της έναν τεράστιο σωρό από συντρίμμια. Προκάλεσε σοβαρό τραύμα σε οικονομικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο.»
