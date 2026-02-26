Βέλγιο: Σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας θα εγκατασταθεί το 2027 στο λιμάνι της Αμβέρσας
Βέλγιο: Σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας θα εγκατασταθεί το 2027 στο λιμάνι της Αμβέρσας

Το Βέλγιο θα εγκαταστήσει ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στο λιμάνι της Αμβέρσας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Gazet van Antwerpen, η οποία επικαλείται τον πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Πέρυσι το Βέλγιο κατέγραψε πολλές θεάσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που ανάγκασαν να κλείσουν αεροδρόμια και μια στρατιωτική αεροπορική βάση. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίσθηκαν επίσης πάνω από το λιμάνι της Αμβέρσας, μεταξύ άλλων πάνω από τους πυρηνικούς σταθμούς, το χημικό εργοστάσιο της BASF και τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Europa.

«Ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας έρχεται στο λιμάνι της Αμβέρσας. Είναι ένα σύστημα NASAMS και έχει ήδη παραγγελθεί», δήλωσε ο Ντε Βέβερ στη διάρκεια μιας ετήσιας συνάντησης της κοινότητας του λιμανιού της Αμβέρσας-Μπρυζ, σύμφωνα με την εφημερίδα. Στο δημοσίευμα προστίθεται ότι το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε πως η πρώτη συστοιχία του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας αναμένεται να φθάσει το 2027.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για προστασία εναντίον μαχητικών αεριωθουμένων, μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και άλλων απειλών μικρού βεληνεκούς.

Το Λιμάνι της Αμβέρσας-Μπρυζ και η βελγική κυβέρνηση δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

