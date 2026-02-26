Τραμπ σε Ζελένσκι: Θα ήθελα ο πόλεμος στην Ουκρανία να τελειώσει σε ένα μήνα
Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία ΗΠΑ

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ουκρανίας είχαν την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία τους από τη συνάντησή τους στο Νταβός στα τέλη Ιανουαρίου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να λέει στον ομόλογό του της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Axios, ότι «θα ήθελα ο πόλεμος στην Ουκρανία να τελειώσει σε ένα μήνα».

Η 30λεπτη τηλεφωνική συνομιλία ήταν η πρώτη μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι από τη συνάντησή τους στο Νταβός στα τέλη Ιανουαρίου και πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και μια μέρα πριν από τη συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, με την ομάδα διαπραγμάτευσης του Ζελένσκι στη Γενεύη.

Τρεις πηγές που επικαλείται το Axios ανέφεραν ότι η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Ζελένσκι ήταν πολύ φιλική και θετική με Ουκρανό αξιωματούχο να μεταφέρει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του για όλη τη βοήθειά του και είπε ότι μόνο εκείνος μπορεί να πείσει τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο.

«Ο Ζελένσκι είπε στη συνέχεια ότι ελπίζει ο πόλεμος να τελειώσει φέτος, και ο Τραμπ απάντησε ότι ο πόλεμος έχει διαρκέσει πάρα πολύ και είπε ότι θα ήθελε ο πόλεμος να τελειώσει σε ένα μήνα», ανέφερε μία από τις πηγές.
