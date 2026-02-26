Το βίντεο που προκάλεσε σάλο στην Ιρλανδία: Έριξε αγκωνιά εν ψυχρώ σε γυναίκα στη μέση του δρόμου και την τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι
ΚΟΣΜΟΣ
Ιρλανδία Επίθεση Γυναίκα Δράστης

Το βίντεο που προκάλεσε σάλο στην Ιρλανδία: Έριξε αγκωνιά εν ψυχρώ σε γυναίκα στη μέση του δρόμου και την τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι

Ο δράστης περιγράφεται ως ύψους μεταξύ 1,70 και 1,75 μ., γεροδεμένος με σκούρα γενειάδα ενώ πιστεύεται ότι είναι μεταξύ 20 και 30 ετών

Το βίντεο που προκάλεσε σάλο στην Ιρλανδία: Έριξε αγκωνιά εν ψυχρώ σε γυναίκα στη μέση του δρόμου και την τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι
30 ΣΧΟΛΙΑ
Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιρλανδία το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία από την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα στη μέση του δρόμου στην πόλη Κορκ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της 23ης Νοεμβρίου, ο δράστης - ένας άγνωστος άνδρας που αναζητείται - πέρασε δίπλα από την γυναίκα και της έριξε αγκωνιά εν ψυχρώ στο πρόσωπο με αποτέλεσμα το θύμα της επίθεσης να πέσει στο έδαφος.

Μετά την επίθεση, μάλιστα, ο άνδρας συνέχισε να περπατάει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το χτύπημα προκάλεσε σπάσιμο στο τροχιακό οστό, στην κόγχη του ματιού της γυναίκας.



Ο δράστης περιγράφεται ως ύψους μεταξύ 1,70 και 1,75 μ., γεροδεμένος με σκούρα γενειάδα ενώ πιστεύεται ότι είναι μεταξύ 20 και 30 ετών.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό επίθεσης που συνέβη στις 23 Νοεμβρίου στην πόλη του Κορκ. Ο άνδρας που προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης και φοράει ένα πράσινο και μαύρο μπουφάν North Face» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας δίνοντας στη δημοσιότητα το βίντεο.
30 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης