Τρόμος στη Ρώμη για 21χρονη Βρετανίδα φοιτήτρια: Ανδρας αποπειράθηκε να τη βιάσει σε πάρκο της πόλης
Άγνωστος άνδρας την έσπρωξε σε θάμνο και αποπειράθηκε να τη βιάσει, όμως οι φωνές της τον ανάγκασαν να τραπεί σε φυγή
Απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (23/2) στη Ρώμη, στο πάρκο της Βίλα Μποργκέζε, ένα από τα πιο γνωστά σημεία της ιταλικής πρωτεύουσας.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 21:30, σε κεντρικό δρόμο που διασχίζει το πάρκο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου μεταδίδει η ιστοσελίδα romatoday.it μια 21χρονη Βρετανίδα φοιτήτρια, που βρίσκεται στην Ιταλία για σπουδές, προσεγγίστηκε από άγνωστο άνδρα. Ο δράστης την έσπρωξε πίσω από θάμνο και επιχείρησε να της σκίσει τα ρούχα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διερχόμενος οδηγός ταξί σταμάτησε για να τη βοηθήσει, ενώ στο σημείο έσπευσαν καραμπινιέροι που ξεκίνησαν έρευνα για απόπειρα σεξουαλικής βίας.
Η 21χρονη μεταφέρθηκε σε μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ρώμης, όπου ενεργοποιήθηκε το ειδικό «πρωτόκολλο ροζ» που προβλέπεται για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Τα ρούχα που φορούσε κατασχέθηκαν για εργαστηριακές εξετάσεις.
Οι ιταλικές αρχές έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη.
Η νεαρή άρχισε να φωνάζει ζητώντας βοήθεια και ο άνδρας τράπηκε σε φυγή, εξαφανιζόμενος πριν φτάσουν οι αρχές.
