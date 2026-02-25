Το κρησφύγετο που εντοπίστηκε ο Ελ Μέντσο: Διώροφη βίλα δίπλα στο δάσος που προσπάθησε να ξεφύγει, σε μια ακριβή περιοχή του Χαλίσκο
Οι μεγάλες ποσότητες φαρμάκων που εντοπίστηκαν, ενδέχεται να συνδέονται με τις αναφορές για σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο ναρκοβαρόνος
Ευρισκόμενος σε μία πολυτελή κατοικία χτισμένη στην πλαγιά του βουνού, ο επικεφαλής του Καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG) επιχείρησε να διαφύγει από τον κλοιό των ομοσπονδιακών δυνάμεων, προτού κατευθυνθεί προς το δάσος, όπου τελικά δέχθηκε τα πυρά που τον τραυμάτισαν θανάσιμα.
The two-story residence with stone walls and a red-tiled roof served as a discreet hideout for the feared Mexican cartel leader Nemesio Oseguera, known as 'El Mencho', who died after a military ambush in the woods behind the home in the hills of Jalisco https://t.co/khCuOjZ066 pic.twitter.com/cGU030GbJQ— Reuters (@Reuters) February 25, 2026
Η εικόνα που επιβεβαίωσε την πτώση του δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης στο Εθνικό Παλάτι, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα στοιχεία της επιχείρησης. Η φωτογραφία, καταγεγραμμένη από drone με θερμική κάμερα, σηματοδότησε το τέλος μιας καταδίωξης που διήρκεσε χρόνια και είχε καταστήσει τον Οσεγκέρα Θερβάντες έναν από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους παγκοσμίως.
Η κατοικία του βρισκόταν στο πολυτελές συγκρότημα Tapalpa Country Club, μια οικιστική ανάπτυξη περιτριγυρισμένη από δάσος, με αυξημένα μέτρα ιδιωτικότητας και απόλυτη ησυχία. Τα εναέρια πλάνα αποτυπώνουν ένα διώροφο κτίσμα σύγχρονης αρχιτεκτονικής, με υψηλές οροφές, επενδύσεις από εκλεκτή ξυλεία και μεγάλες τζαμαρίες. Από ψηλά, η ιδιοκτησία εμφανίζεται απομονωμένη, ενταγμένη στο φυσικό τοπίο και μακριά από τον αστικό θόρυβο.
Στο εσωτερικό κυριαρχούν ευρύχωροι χώροι και έπιπλα υψηλής ποιότητας. Στην ντουλάπα της μιας κρεβατοκάμαρας, αθλητικά ρούχα τακτοποιημένα με ακρίβεια, κάλτσες ταξινομημένες, εσώρουχα, κρέμες προσώπου, έλαια και ξυραφάκια τοποθετημένα προσεκτικά.
This is where "Mencho," leader of the CJNG, was hiding before being neutralized in Tapalpa! pic.twitter.com/t3p0SVPJKS— Big_Jesse🦍 (@biglike_jesse) February 25, 2026
Τα ντουλάπια σε ένα άλλο δωμάτιο ήταν γεμάτα με φάρμακα για μια σειρά από ασθένειες, όπως ημικρανίες, αϋπνία, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και μυκητιασικές λοιμώξεις, καθώς και ένα ρολό για το πρόσωπο. Οι ποσότητες φαρμάκων που εντοπίστηκαν ενδέχεται να συνδέονται με τις αναφορές πως ο «Ελ Μέντσο» έπασχε από σοβαρή ηπατική νόσο.
🚨 ¡LUJO, SIERRA Y MUERTE! Así fue el último escondite de “El Mencho” antes de caer— Contacto Revista (@ContactoRevist) February 25, 2026
Todo terminó en una residencia de lujo, oculta entre la sierra de Jalisco.
En el fraccionamiento Tapalpa Country Club se localiza el sitio donde Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se… pic.twitter.com/u72KgN5LRB
Στο πίσω μέρος της κατοικίας, βρίσκεται ένας μεγάλος κήπος που συνδέεται με τον δασώδη λόφο. Από το σημείο αυτό, επιχείρησε να διαφύγει ο «Ελ Μέντσο», ενώ μεταξύ της κατοικίας και της πλαγιάς εκτείνεται απόσταση περίπου 500 μέτρων.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, σε αυτήν ακριβώς τη δασώδη περιοχή εκτυλίχθηκε η ένοπλη σύγκρουση. Ο Οσεγκέρα Θερβάντες τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διακομιδή.
Video shows the moment after CJNG leader El Mencho was seriously wounded by Mexican Special Forces in Tapalpa, Jalisco— ADVOCATE ARIF MAIDA (@advocate_maida) February 25, 2026
He later died during transfer#Mexico #Mexican #MFW #México pic.twitter.com/2u3OAG3eGD
Το drone κατέγραψε την περιοχή των πυροβολισμών: μια ζώνη πυκνής βλάστησης που εκ πρώτης όψεως φαινόταν ήρεμη. Η απόσταση ανάμεσα στην πολυτελή κατοικία και το σημείο όπου ολοκληρώθηκε η καταδίωξη είναι μικρή σε μέτρα, αλλά φορτισμένη σε συμβολισμό.
Έτσι ήταν το καταφύγιο του ανθρώπου που ηγήθηκε μίας από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό – και έτσι έκλεισε το κεφάλαιο της δράσης του.
