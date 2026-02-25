Το κρησφύγετο που εντοπίστηκε ο Ελ Μέντσο: Διώροφη βίλα δίπλα στο δάσος που προσπάθησε να ξεφύγει, σε μια ακριβή περιοχή του Χαλίσκο

Οι μεγάλες ποσότητες φαρμάκων που εντοπίστηκαν, ενδέχεται να συνδέονται με τις αναφορές για σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο ναρκοβαρόνος

Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Χαλίσκο, στην Ταπάλπα.



Ευρισκόμενος σε μία πολυτελή κατοικία χτισμένη στην πλαγιά του βουνού, ο επικεφαλής του Καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG) επιχείρησε να διαφύγει από τον κλοιό των ομοσπονδιακών δυνάμεων, προτού κατευθυνθεί προς το δάσος, όπου τελικά δέχθηκε τα πυρά που τον τραυμάτισαν θανάσιμα.





Η εικόνα που επιβεβαίωσε Οσεγκέρα Θερβάντες έναν από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους παγκοσμίως.



Tapalpa Country Club, μια οικιστική ανάπτυξη περιτριγυρισμένη από δάσος, με αυξημένα μέτρα ιδιωτικότητας και απόλυτη ησυχία. Τα εναέρια πλάνα αποτυπώνουν ένα διώροφο κτίσμα σύγχρονης αρχιτεκτονικής, με υψηλές οροφές, επενδύσεις από εκλεκτή ξυλεία και μεγάλες τζαμαρίες. Από ψηλά, η ιδιοκτησία εμφανίζεται απομονωμένη, ενταγμένη στο φυσικό τοπίο και μακριά από τον αστικό θόρυβο.



Στο εσωτερικό κυριαρχούν ευρύχωροι χώροι και έπιπλα υψηλής ποιότητας. Στην ντουλάπα της μιας κρεβατοκάμαρας, αθλητικά ρούχα τακτοποιημένα με ακρίβεια, κάλτσες ταξινομημένες, εσώρουχα, κρέμες προσώπου, έλαια και ξυραφάκια τοποθετημένα προσεκτικά.





Τα ντουλάπια σε ένα άλλο δωμάτιο ήταν γεμάτα με φάρμακα για μια σειρά από ασθένειες, όπως ημικρανίες, αϋπνία, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και μυκητιασικές λοιμώξεις, καθώς και ένα ρολό για το πρόσωπο. Οι ποσότητες φαρμάκων που εντοπίστηκαν ενδέχεται να συνδέονται με τις αναφορές πως ο «Ελ Μέντσο» έπασχε από σοβαρή ηπατική νόσο.





Παράλληλα, σε ένα μικρό τραπέζι είχε τοποθετηθεί ένα εικονοστάσι με εικόνες του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου και της Παναγίας της Γουαδελούπης. Δίπλα, επιστολή με ημερομηνία 25 Ιανουαρίου περιλαμβάνει απόσπασμα από τον Ψαλμό 91 της Αγίας Γραφής: «Πες στον Κύριο: είσαι το καταφύγιό μου, το οχυρό μου, ο Θεός μου, στον οποίο έχω την εμπιστοσύνη μου». Η παρουσία των θρησκευτικών συμβόλων προσδίδει μια προσωπική διάσταση σε έναν χώρο που, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε ως κρησφύγετο.



Στο πίσω μέρος της κατοικίας, βρίσκεται ένας μεγάλος κήπος που συνδέεται με τον δασώδη λόφο. Από το σημείο αυτό, επιχείρησε να διαφύγει ο «Ελ Μέντσο», ενώ μεταξύ της κατοικίας και της πλαγιάς εκτείνεται απόσταση περίπου 500 μέτρων.



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, σε αυτήν ακριβώς τη δασώδη περιοχή εκτυλίχθηκε η ένοπλη σύγκρουση. Ο Οσεγκέρα Θερβάντες τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διακομιδή.





Το drone κατέγραψε την περιοχή των πυροβολισμών: μια ζώνη πυκνής βλάστησης που εκ πρώτης όψεως φαινόταν ήρεμη. Η απόσταση ανάμεσα στην πολυτελή κατοικία και το σημείο όπου ολοκληρώθηκε η καταδίωξη είναι μικρή σε μέτρα, αλλά φορτισμένη σε συμβολισμό.



Έτσι ήταν το καταφύγιο του ανθρώπου που ηγήθηκε μίας από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό – και έτσι έκλεισε το κεφάλαιο της δράσης του.