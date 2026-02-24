«Δεν είμαι εγώ, είναι fake news»: Μεξικάνα influencer διαψεύδει ότι είναι η ερωμένη που «έδωσε» τον ναρκοβαρώνο Ελ Μέντσο

Η Μαρία Χουλίσα αντέδρασε μέσω social media, διαψεύδοντας κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Τόνισε ότι οι αναρτήσεις που την εμφανίζουν να έχει δώσει πληροφορίες στις αρχές είναι «απολύτως ψευδείς» και κάλεσε τους ακολούθους της να αναφέρουν σελίδες στο Facebook που διακινούν, όπως υποστήριξε, κατασκευασμένες ιστορίες.«Διαδίδεται μια πληροφορία ότι υποτίθεται ότι έχω δημοσιεύσει ιστορίες για το τι συνέβη στο Μεξικό. Θέλω να διευκρινίσω ότι όλα αυτά είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΨΕΥΔΗ! Είμαι άτομο που δεν του αρέσουν τα προβλήματα, δεν μου αρέσει να μπλέκω με κανέναν και θέλω να απολαμβάνω το πάρτι με ηρεμία. Σας παρακαλώ, αν δείτε δημοσιεύσεις όπως τις παρακάτω, να τις αναφέρετε!» έγραψε η Χουλίσα στο Instagram.Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένες εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα που κυκλοφορούν έχουν υποστεί ψηφιακή αλλοίωση ή έχουν δημιουργηθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να παρουσιαστεί ψευδώς ως συνδεδεμένη με τον «Ελ Μέντσο». Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η ίδια χαρακτήρισε το υλικό «παραποιημένο και παραπλανητικό».