Ποδοσφαιριστής σώζει τη ζωή γλάρου στην Τουρκία κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ, δείτε βίντεο
Το πτηνό δέχτηκε την μπάλα με δύναμη επάνω του μετά από βολέ τερματοφύλακα σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ποδοσφαιριστής κάνει... ΚΑΡΠΑ σε γλάρο την ώρα αγώνα ποδοσφαίρου στην Τουρκία και τον επαναφέρει στη ζωή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συμβάν εκτυλίχθηκε στον τελικό των Play-Off της 1ης Ερασιτεχνικής Λίγκας Κωνσταντινούπολης, διοργάνωση που κρίνει την άνοδο μέσω νοκ-άουτ αγώνων. Ο αγώνας διεξήχθη στο Ζεϊτινμπουρνού της Κωνσταντινούπολης, με αντιπάλους τις ομάδες Mevlanakapi Guzelhisar και Istanbul Yurdum Spor.

Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας της Istanbul Yurdum Spor, Μουχαμέτ Ουγιανίκ, επιχείρησε απομάκρυνση της μπάλας από την περιοχή του. Η μπάλα χτύπησε έναν γλάρο που πετούσε πάνω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα το πτηνό να πέσει στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο


Ο Ουγιανίκ δήλωσε ότι αρχικά δεν κατάλαβε τι είχε χτυπήσει, μέχρι τη στιγμή που πλησίασε και διαπίστωσε ότι επρόκειτο για γλάρο. Όπως ανέφερε, ένιωσε σοκ και βαθιά στενοχώρια, επισημαίνοντας πως «ήταν ένα ζωντανό πλάσμα».

Παρέμβαση με ΚΑΡΠΑ από τον αρχηγό

Ο αρχηγός της ομάδας, Γκανί Τσατάν, ήταν ο πρώτος που έσπευσε στο σημείο. Βλέποντας ότι ο γλάρος δεν αντιδρούσε και δυσκολευόταν να αναπνεύσει, προχώρησε ενστικτωδώς σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφαρμόζοντας θωρακικές συμπιέσεις.

Όπως δήλωσε, συνέχισε για περίπου δύο λεπτά, μέχρι που παρατήρησε κίνηση στα πόδια και τα μάτια του πτηνού. Στη συνέχεια, δόθηκε νερό και ο γλάρος μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, όπου παραδόθηκε στο ιατρικό προσωπικό του αγώνα.

Ο Τσατάν ανέφερε ότι δεν διαθέτει επίσημη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και χαρακτήρισε την πράξη του ως μια αυθόρμητη προσπάθεια να σώσει το ζώο.
