ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία: Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν από έκρηξη στην πόλη Μικολάιφ

Οι αστυνομικοί είχαν μόλις σταθμεύσει τα οχήματά τους για να κάνουν αλλαγή βάρδιας, όταν σημειώθηκε η έκρηξη

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα στην πόλη Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας, οι δύο από αυτούς σοβαρά, στη δεύτερη επίθεση που σημειώνεται σε βάρος αστυνομικών μέσα σε τρεις ημέρες, ανακοίνωσε ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας.

Ο Ιβάν Βιχίφσκι είπε ότι οι αστυνομικοί είχαν μόλις σταθμεύσει τα οχήματά τους για να κάνουν αλλαγή βάρδιας, όταν σημειώθηκε μια έκρηξη.

Το Σάββατο, από έκρηξη στην πόλη Λβιβ σκοτώθηκε μια αστυνομικός και τραυματίστηκαν άλλοι 24 άνθρωποι.

«Προχθές σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση εναντίον αστυνομικών στο Λβιβ», έγραψε ο Βιχίφσκι στο Facebook. «Δεν είναι σύμπτωση. Ο εχθρός προσπαθεί σκόπιμα να σκοτώσει Ουκρανούς αστυνομικούς που υπερασπίζονται καθημερινά τους ανθρώπους και το κράτος», πρόσθεσε.

Αργά το βράδυ, η αστυνομία στην πόλη Ντνίπρο έκανε λόγο για μια έκρηξη σε ένα αστυνομικό τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια και να καταστραφούν έπιπλα στο εσωτερικό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η αστυνομία δεν έκανε κανένα σχόλιο για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη.
