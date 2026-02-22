Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν τη Δευτέρα ή την Τρίτη «βλέπει» ο πρώην πράκτορας της CIA Τζον Κυριάκου
Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν απαντήσει δημοσίως στις ισχυρισμούς του πρώην αξιωματικού της CIA
Ο Τζον Κυριάκου, πρώην πράκτορας της CIA, δήλωσε σε podcast ότι βάσει των πληροφοριών που του έδωσε ένας πρώην συνάδελφός του στον Λευκό Οίκο, μία επίθεση κατά του Ιράν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα ή την Τρίτη.
Ο Κυριάκου μίλησε στον Τζούλιαν Ντόρεϊ, έναν Αμερικανό YouTuber και podcaster του οποίου το πρόγραμμα έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μακροσκελείς συνομιλίες και φιλοξενεί τακτικά καλεσμένους με εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας και των πληροφοριών, καθώς και προσωπικότητες γνωστές για τις αμφιλεγόμενες αναλύσεις τους, οι οποίες συχνά βρίσκουν απήχηση στα mainstream μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Euronews.
Στο τελευταίο επεισόδιο, καλεσμένος ήταν ο Τζον Κυριάκου, πρώην αξιωματικός της CIA στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την Παρασκευή και μεταδόθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.
Ο Κυριάκου, ο οποίος εξέτισε ποινή φυλάκισης μετά την αποκάλυψη της χρήσης της μεθόδου του «εικονικού πνιγμού» από τη CIA και της ταυτότητας ενός μυστικού πράκτορα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε στην προθεσμία 10 ημερών που έθεσε πρόσφατα ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, απαιτώντας την συμμόρφωση με τους όρους της Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής των πυραυλικών και πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν και του τερματισμού της υποστήριξης προς ομάδες που ενεργούν ως αντιπρόσωποί του. Προειδοποίησε να μην ληφθούν τέτοιες προθεσμίες ως δεδομένες.
«Λοιπόν, θα σας δώσει 10 ημέρες, θα σας δώσει δύο εβδομάδες, και μετά θα επιτεθεί μετά από δύο ημέρες. Πιστεύει ότι αυτό θα αποσταθεροποιήσει τους ανθρώπους», είπε ο Κυριάκου.
Ο πρώην πράκτορας της CIA είπε ότι έχουν δημιουργηθεί διαιρέσεις εντός της αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ένα αντιπολεμικό μπλοκ στο οποίο ηγείται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η Τούλσι Γκάμπαρντ. Ταυτόχρονα, περιέγραψε ένα στρατόπεδο υπέρ της επέμβασης που πιέζει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Εκφράζοντας την έκπληξή του για την αλλαγή στάσης των Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σημείωσε ότι ο Τραμπ έχει αναδιατάξει πολλούς ανώτερους διοικητές τους τελευταίους 12 μήνες, αντικαθιστώντας άτομα που είναι πιο πολιτικά πιστά σε αυτόν.
Στο podcast, ο Κυριάκου υποστήριξε επίσης ότι οι ανακοινώσεις όπως η εντολή του Τραμπ να δημοσιοποιηθούν έγγραφα σχετικά με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, θα μπορούσαν να έχουν ως στόχο να αποσπάσουν την προσοχή του κοινού από επικείμενες στρατιωτικές αποφάσεις. Αναφερόμενος σε πληροφορίες που, όπως είπε, προέρχονταν από έναν πρώην συνάδελφό του στο Λευκό Οίκο, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονταν να επιτεθούν στο Ιράν ήδη από τη Δευτέρα ή την Τρίτη, 23-24 Φεβρουαρίου.
Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν απαντήσει δημοσίως στις ισχυρισμούς του πρώην αξιωματικού της CIA.
Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν απαντήσει δημοσίως στις ισχυρισμούς του πρώην αξιωματικού της CIA.
