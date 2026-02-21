Αδιανόητα βασανιστήρια στις φυλακές του Ιράν, αστυνομικοί βιάζουν γυναίκες και τους αφαιρούν τη μήτρα για να μην υπάρχουν αποδείξεις

«Βιάζουν άνδρες και γυναίκες στις φυλακές. Οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται δεν τρέφονται, τους χτυπούν, τους βγάζουν τα νύχια και τους δαγκώνουν. Οι κρατούμενοι σκοτώνονται καθημερινά από την κυβέρνηση», καταγγέλουν διαδηλωτές