Στους πέντε αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία
Στους πέντε αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία
Οι χιονοστιβάδες σημειώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές των αυστριακών Άλπεων, σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου λόγω των καιρικών συνθηκών
Στους πέντε αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις χιονοστιβάδες που σημειώθηκαν την Παρασκευή στην Αυστρία, καθώς ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Άντον αμ Άρλμπεργκ, στο Τιρόλο, και εντοπίστηκαν αργότερα νεκροί, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του κρατιδίου.
Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στην ίδια περιοχή, ένας κατέληξε το βράδυ στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στους πέντε. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τις ηλικίες ή τις υπηκοότητες των νεκρών.
Ο 39χρονος παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα σε απόσταση περίπου 250 μέτρων και θάφτηκε κάτω από το χιόνι. Ο 47χρονος συνοδός του δεν τραυματίστηκε.
Ο άνδρας έκανε σκι εκτός πίστας μαζί με τον 16χρονο γιο του, ο οποίος απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος, σύμφωνα με την αστυνομία.
Οι χιονοστιβάδες σημειώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές των αυστριακών Άλπεων, σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου λόγω των καιρικών συνθηκών.
Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Άντον αμ Άρλμπεργκ, στο Τιρόλο, και εντοπίστηκαν αργότερα νεκροί, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του κρατιδίου.
Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στην ίδια περιοχή, ένας κατέληξε το βράδυ στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στους πέντε. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τις ηλικίες ή τις υπηκοότητες των νεκρών.
Θύμα σνόουμπορντ στο ΚλούστερλεΣτο Κλούστερλε, στο κρατίδιο Φόραρλμπεργκ, ένας 39χρονος Ελβετός έχασε τη ζωή του ενώ έκανε σνόουμπορντ μαζί με έναν 47χρονο Γερμανό.
Ο 39χρονος παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα σε απόσταση περίπου 250 μέτρων και θάφτηκε κάτω από το χιόνι. Ο 47χρονος συνοδός του δεν τραυματίστηκε.
Νεκρός 42χρονος στο Νάουντερς – Σοβαρά τραυματίας ο 16χρονος γιος τουΝωρίτερα, ένας 42χρονος Γερμανός είχε χάσει τη ζωή του σε χιονοστιβάδα στο Νάουντερς του Τιρόλου.
Ο άνδρας έκανε σκι εκτός πίστας μαζί με τον 16χρονο γιο του, ο οποίος απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος, σύμφωνα με την αστυνομία.
Οι χιονοστιβάδες σημειώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές των αυστριακών Άλπεων, σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου λόγω των καιρικών συνθηκών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα