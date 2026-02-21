Στους πέντε αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία

Θύμα σνόουμπορντ στο Κλούστερλε

Νεκρός 42χρονος στο Νάουντερς – Σοβαρά τραυματίας ο 16χρονος γιος του

Στους πέντε αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις χιονοστιβάδες που σημειώθηκαν την Παρασκευή στην Αυστρία, καθώς ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Άντον αμ Άρλμπεργκ, στο Τιρόλο, και εντοπίστηκαν αργότερα νεκροί, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του κρατιδίου.Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στην ίδια περιοχή, ένας κατέληξε το βράδυ στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στους πέντε. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τις ηλικίες ή τις υπηκοότητες των νεκρών.Στο Κλούστερλε, στο κρατίδιο Φόραρλμπεργκ, ένας 39χρονος Ελβετός έχασε τη ζωή του ενώ έκανε σνόουμπορντ μαζί με έναν 47χρονο Γερμανό.Ο 39χρονος παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα σε απόσταση περίπου 250 μέτρων και θάφτηκε κάτω από το χιόνι. Ο 47χρονος συνοδός του δεν τραυματίστηκε.Νωρίτερα, ένας 42χρονος Γερμανός είχε χάσει τη ζωή του σε χιονοστιβάδα στο Νάουντερς του Τιρόλου.Ο άνδρας έκανε σκι εκτός πίστας μαζί με τον 16χρονο γιο του, ο οποίος απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος, σύμφωνα με την αστυνομία.Οι χιονοστιβάδες σημειώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές των αυστριακών Άλπεων, σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου λόγω των καιρικών συνθηκών.