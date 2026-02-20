Μυστήριο με τον θάνατο του συνιδρυτή της εταιρείας ρούχων Asos: Έπεσε από τον 17ο όροφο κτηρίου στην Ταϊλάνδη

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω μιας συνεχιζόμενης διαμάχης του Κουέντιν Γκρίφιθς με την πρώην σύζυγό του από την Ταϊλάνδη, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε 570.000 ευρώ από μια εταιρεία που λειτουργούσαν μαζί