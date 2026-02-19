Ηγούμενος ζήτησε από τους μοναχούς να κόψουν Netflix και TikTok: «Μη μετατρέπετε τα κελιά σε κινηματογράφο»

Ο ηγούμενος ενός ερημητηρίου στην Τοσκάνη κάλεσε τους μοναχούς που διαβιούν στο απομονωμένο καταφύγιο να αποφεύγουν τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσιών streaming, υποστηρίζοντας ότι τα κελιά τους είναι ιεροί χώροι προσευχής και «όχι για το Netflix
ή άλλες πλατφόρμες».
Ο πατέρας Ματέο Φεράρι, γενικός ηγούμενος της Καμαλντολέζικης Αδελφότητας και της μονής του Καμαλντόλι στην πόλη Αρέτσο της Τοσκάνης, ανέφερε ότι τέτοιες ψηφιακές τεχνολογίες «είναι ειδικά σχεδιασμένες για να δημιουργούν εθισμό» και «θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται».
Ο 51χρονος Φεράρι δημοσίευσε εκτενή επιστολή στο Facebook, στην οποία σημειώνει ότι η ενασχόληση με μέσα όπως το Instagram και το TikTok
, καθώς και η παρακολούθηση ταινιών στο διαδίκτυο, συνιστούν «πρόκληση για τον μοναστικό και θρησκευτικό βίο». «Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι αυτή η πρόκληση δεν υπάρχει», έγραψε.
Το ερημητήριο του Καμαλντόλι, που βρίσκεται στο κέντρο εθνικού δρυμού και ιδρύθηκε στις αρχές του 11ου αιώνα από τον Άγιο Ρομουάλδο της Ραβέννας, φιλοξενεί εννέα μοναχούς. Βασικός σκοπός του καταφυγίου είναι η προσευχή και η ιερή ανάγνωση, ενώ στα ατομικά τους κελιά οι μοναχοί αφιερώνουν χρόνο σε βαθιά περισυλλογή ή διαλογισμό.
«Αν το κελί μετατραπεί σε κινηματογράφο, τότε πού καταλήγει η μοναστική μας πνευματικότητα;» διερωτήθηκε ο Φεράρι. Προειδοποίησε, ακόμα, ότι υπάρχουν πραγματικοί «κινηματογραφικοί εθισμοί», οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους μοναχούς «να γίνουν ειδικοί στον κινηματογράφο αντί για αναζητητές του Θεού».
Τόνισε ότι θα ήταν «πολύ πιο υγιές» οι μοναχοί να αξιοποιούν τον χρόνο που περνούν μόνοι «σκεπτόμενοι τις στιγμές της κοινότητας».
Σε συνέντευξή του στην περιφερειακή εφημερίδα της Τοσκάνης La Nazione, ο Φεράρι διευκρίνισε ότι στόχος του δεν ήταν να επιπλήξει τους μοναχούς, αλλά να τους καλέσει «να στοχαστούν πάνω σε ένα θέμα που διαπερνά τη ζωή όλων και δεν μπορεί να αγνοηθεί».
Το 2022, ο εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος είχε καλέσει τους ιεροσπουδαστές να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «για πρόοδο και επικοινωνία», προειδοποιώντας ταυτόχρονα για τους κινδύνους τους, ιδίως για την ψηφιακή πορνογραφία.
«Δεν θα πω “σηκώστε το χέρι όσοι είχατε τουλάχιστον μία εμπειρία από αυτό”», είχε δηλώσει ο Φραγκίσκος. «Αλλά αν ο καθένας από εσάς σκεφτεί αν είχε μια εμπειρία ή έναν πειρασμό… Πρόκειται για ένα ελάττωμα που έχουν πολλοί άνθρωποι. Πολλοί λαϊκοί, πολλές λαϊκές, και επίσης ιερείς και μοναχές».