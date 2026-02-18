Μητέρα υπερασπίζεται τον άνδρα που κατηγορείται ότι άφησε την κόρη της να πεθάνει στις αυστριακές Άλπεις, φωτογραφίες

«Αγαπούσε τα βουνά»

Τα στοιχεία της έρευνας και οι παραλείψεις

Οι εικόνες από την ανάβαση

Τόνισε, μάλιστα, ότι το ζευγάρι λάμβανε πάντα από κοινού τις αποφάσεις για τις διαδρομές. «Οι δυο τους έπαιρναν πάντα μαζί τις αποφάσεις τους. Αν η Κέρστιν διαφωνούσε, δεν πήγαιναν σε ορειβατική διαδρομή – ή ο φίλος της πήγαινε μόνος του. Επομένως, δεν άξιζε να θεωρηθεί υπεύθυνος ως οδηγός».Όπως πρόσθεσε, «για εμάς ως γονείς δεν πρόκειται για απόδοση ευθυνών, αλλά για κατανόηση, ενημέρωση και δικαίωση της κόρης μας και των ονείρων της». Υπογράμμισε ότι η κόρη της αγαπούσε τα βουνά και ότι «η χαρά και η λύπη είναι στενά συνδεδεμένες». «Είναι εύκολο να είσαι ήρωας από την άνεση του σπιτιού σου», ανέφερε.Στο διαδικτυακό της προφίλ, η Κέρστιν Γκούρτνερ είχε αναρτήσει δεκάδες φωτογραφίες από αναρριχήσεις και πεζοπορίες με τον Πλάμπεργκερ και αυτοχαρακτηριζόταν «παιδί του χειμώνα» και «άνθρωπος του βουνού». Σε διαδικτυακή αγγελία κηδείας που αναρτήθηκε τον Ιανουάριο αναφερόταν: «Η ζωή μας βρίσκεται στα χέρια του Θεού· αν είναι θέλημά Του, μη με θρηνείτε. Να με θυμάστε με αγάπη».Η μητέρα της περιέγραψε την κόρη της ως άνθρωπο που «αγαπούσε να ξεπερνά τα όριά της», αλλά «πάνω απ’ όλα ήταν υπεύθυνη και αγαπούσε τη φύση». «Για εκείνη, τα βουνά δεν ήταν τόπος απερισκεψίας, αλλά σιωπής, ενσυνειδητότητας και σεβασμού. Προετοιμαζόταν σχολαστικά για τις διαδρομές της και προσέγγιζε τον αλπικό κόσμο με ταπεινότητα. Το ότι έχασε τη ζωή της ακριβώς εκεί όπου ένιωθε τόσο ζωντανή είναι σχεδόν ακατανόητο για μένα. Μου λείπει τρομερά».Η εισαγγελία ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο την παραπομπή του σε δίκη, έπειτα από έρευνα έντεκα μηνών. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα, τα αθλητικά ρολόγια και οι φωτογραφίες από φορητό υπολογιστή που είχαν τραβήξει κατά την ανάβαση.Οι αρχές υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι ήταν ελλιπώς εξοπλισμένο. Η Κέρστιν φορούσε μαλακές μπότες snowboard αντί για κατάλληλα ορειβατικά υποδήματα, ενώ δεν υπήρχε επαρκής εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης. Κατά το κατηγορητήριο, ο Πλάμπεργκερ ξεκίνησε την ανάβαση περίπου δύο ώρες αργότερα από ό,τι θα ήταν συνετό, δεν μετέφερε τη σύντροφό του σε σημείο προστατευμένο από τον άνεμο όταν αποφάσισε να αναζητήσει βοήθεια, ούτε χρησιμοποίησε σάκο bivouac ή αλουμινένιες θερμικές κουβέρτες διάσωσης.Επιπλέον, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι, ενώ ένα ελικόπτερο της αστυνομίας πέταξε χαμηλά πάνω από την περιοχή στις 22:50, δεν δόθηκε σήμα κινδύνου. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Αλπικής Αστυνομίας να επικοινωνήσει μαζί του, ο Πλάμπεργκερ φέρεται να μίλησε με αξιωματικό περίπου στις 00:35. Κατά τις αρχές, είχε θέσει το τηλέφωνό του σε αθόρυβη λειτουργία και τελικώς ειδοποίησε τις υπηρεσίες διάσωσης στις 03:30, αφού είχε ήδη αφήσει την Γκούρτνερ μόνη.Ο ίδιος, μέσω του δικηγόρου του Κουρτ Γέλινεκ, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι επρόκειτο για «ένα τραγικό, μοιραίο ατύχημα» και ότι απομακρύνθηκε για να ζητήσει βοήθεια.Καταγραφές από κάμερα διαδικτύου δείχνουν το φως από τους δύο φακούς κεφαλής του ζευγαριού γύρω στις 18:00 της 18ης Ιανουαρίου, σχεδόν δώδεκα ώρες μετά την εκκίνησή τους, καθώς πλησίαζαν αργά την κορυφή. Έξι ώρες αργότερα διακρίνεται μόνο ένα φως να κινείται προς τα κάτω. Σε εικόνα που φέρεται να έχει καταγραφεί περίπου στις 02:30, εμφανίζεται ένα μόνο φως να συνεχίζει στην αντίθετη πλευρά του βουνού.Οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν την 33χρονη πριν από την επόμενη ημέρα, λόγω θυελλωδών ανέμων. Λίγο πριν από τις 07:10, ελικόπτερο καταγράφηκε να πετά πάνω από το βουνό, ωστόσο η επιχείρηση ματαιώθηκε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Σχεδόν τρεις ώρες αργότερα, έξι διασώστες εντοπίστηκαν κατά την ανάβασή τους, όμως η Κέρστιν είχε ήδη καταλήξει.