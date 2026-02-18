Μητέρα υπερασπίζεται τον άνδρα που κατηγορείται ότι άφησε την κόρη της να πεθάνει στις αυστριακές Άλπεις, φωτογραφίες
Υπάρχει ένα κυνήγι μαγισσών εναντίον του, δήλωσε η μάνα της Κέρστιν Γκούρτνερ που τον Ιανουάριο του 2025 βρήκε τραγικό θάνατο, όταν ο σύντροφός της την άφησε εξαντλημένη σε υψόμετρο 4.000 μέτρων για να πάει να φέρει βοήθεια
Στο εδώλιο του δικαστηρίου του Ίνσμπρουκ αναμένεται να καθίσει εντός της εβδομάδας ο 39χρονος Τόμας Πλάμπεργκερ, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά τον θάνατο της 33χρονης συντρόφου και αναρριχήτριας Κέρστιν Γκούρτνερ στο όρος Γκρόσγκλοκνερ, την πιο ψηλή κορυφή στις αυστριακές Άλπεις, τον Ιανουάριο του 2025. Χαρακτηριστικό πάντως είναι το γεγονός ότι, λίγο πριν από την έναρξη της δίκης, η μητέρα της άτυχης γυναίκας υπερασπίστηκε δημόσια τον κατηγορούμενο, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι εγκατέλειψε την κόρη της να πεθάνει.
Ο εξοπλισμός των δύο ήταν - σύμφωνα με τις Αρχές - ιδιαίτερα ελλιπής για ένα τέτοιο εγχείρημα.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Εισαγγελίας του Ίνσμπρουκ, περίπου στις 2 τα ξημερώματα της 19ης Ιανουαρίου, ο Πλάμπεργκερ φέρεται να άφησε την σύντροφό του «απροστάτευτη, εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη» περίπου 50 μέτρα κάτω από τον σταυρό της κορυφής. Η 33χρονη πάγωσε μέχρι θανάτου.
Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι, σε αντίθεση με την Γκούρτνερ, ο Πλάμπεργκερ ήταν έμπειρος σε αλπικές αναβάσεις μεγάλου υψομέτρου και είχε σχεδιάσει τη διαδρομή, γεγονός που τον καθιστούσε υπεύθυνο ως οδηγό της αποστολής. Του αποδίδεται επίσης ότι δεν έλαβε υπόψη την απειρία της συντρόφου του, η οποία δεν είχε πραγματοποιήσει ποτέ ανάλογη, τόσο μεγάλης διάρκειας, αλπική ανάβαση.
Θάνατος λίγα μέτρα πριν από την κορυφήΗ Κέρστιν Γκούρτνερ έχασε τη ζωή της σε υψόμετρο 3.700 μέτρων, μόλις 60 μέτρα κάτω από την κορυφή του Γκρόσγκλοκνερ, όταν η θερμοκρασία κατρακύλησε στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ακραίες, με ανέμους που έφταναν τα 24 χλμ. την ώρα και θερμοκρασία στους -8 βαθμούς Κελσίου, η οποία λόγω του αέρα γινόταν αισθητή ως -20.
«Είναι άδικος ο τρόπος που αντιμετωπίζεται ο σύντροφός της»Μιλώντας από το σπίτι της στο Σάλτσμπουργκ στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, η μητέρα της, Γκέρτρουντ, υπερασπίστηκε τον κατηγορούμενο. «Με θυμώνει που η Κέρστιν παρουσιάζεται ως ένα αφελές κοριτσάκι που άφησε τον εαυτό της να συρθεί στο βουνό», δήλωσε. «Και θεωρώ άδικο τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο σύντροφός της. Υπάρχει ένα κυνήγι μαγισσών εναντίον του στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο».
Τόνισε, μάλιστα, ότι το ζευγάρι λάμβανε πάντα από κοινού τις αποφάσεις για τις διαδρομές. «Οι δυο τους έπαιρναν πάντα μαζί τις αποφάσεις τους. Αν η Κέρστιν διαφωνούσε, δεν πήγαιναν σε ορειβατική διαδρομή – ή ο φίλος της πήγαινε μόνος του. Επομένως, δεν άξιζε να θεωρηθεί υπεύθυνος ως οδηγός».
Όπως πρόσθεσε, «για εμάς ως γονείς δεν πρόκειται για απόδοση ευθυνών, αλλά για κατανόηση, ενημέρωση και δικαίωση της κόρης μας και των ονείρων της». Υπογράμμισε ότι η κόρη της αγαπούσε τα βουνά και ότι «η χαρά και η λύπη είναι στενά συνδεδεμένες». «Είναι εύκολο να είσαι ήρωας από την άνεση του σπιτιού σου», ανέφερε.
Η μητέρα της περιέγραψε την κόρη της ως άνθρωπο που «αγαπούσε να ξεπερνά τα όριά της», αλλά «πάνω απ’ όλα ήταν υπεύθυνη και αγαπούσε τη φύση». «Για εκείνη, τα βουνά δεν ήταν τόπος απερισκεψίας, αλλά σιωπής, ενσυνειδητότητας και σεβασμού. Προετοιμαζόταν σχολαστικά για τις διαδρομές της και προσέγγιζε τον αλπικό κόσμο με ταπεινότητα. Το ότι έχασε τη ζωή της ακριβώς εκεί όπου ένιωθε τόσο ζωντανή είναι σχεδόν ακατανόητο για μένα. Μου λείπει τρομερά».
Οι αρχές υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι ήταν ελλιπώς εξοπλισμένο. Η Κέρστιν φορούσε μαλακές μπότες snowboard αντί για κατάλληλα ορειβατικά υποδήματα, ενώ δεν υπήρχε επαρκής εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης. Κατά το κατηγορητήριο, ο Πλάμπεργκερ ξεκίνησε την ανάβαση περίπου δύο ώρες αργότερα από ό,τι θα ήταν συνετό, δεν μετέφερε τη σύντροφό του σε σημείο προστατευμένο από τον άνεμο όταν αποφάσισε να αναζητήσει βοήθεια, ούτε χρησιμοποίησε σάκο bivouac ή αλουμινένιες θερμικές κουβέρτες διάσωσης.
Επιπλέον, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι, ενώ ένα ελικόπτερο της αστυνομίας πέταξε χαμηλά πάνω από την περιοχή στις 22:50, δεν δόθηκε σήμα κινδύνου. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Αλπικής Αστυνομίας να επικοινωνήσει μαζί του, ο Πλάμπεργκερ φέρεται να μίλησε με αξιωματικό περίπου στις 00:35. Κατά τις αρχές, είχε θέσει το τηλέφωνό του σε αθόρυβη λειτουργία και τελικώς ειδοποίησε τις υπηρεσίες διάσωσης στις 03:30, αφού είχε ήδη αφήσει την Γκούρτνερ μόνη.
Ο ίδιος, μέσω του δικηγόρου του Κουρτ Γέλινεκ, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι επρόκειτο για «ένα τραγικό, μοιραίο ατύχημα» και ότι απομακρύνθηκε για να ζητήσει βοήθεια.
Οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν την 33χρονη πριν από την επόμενη ημέρα, λόγω θυελλωδών ανέμων. Λίγο πριν από τις 07:10, ελικόπτερο καταγράφηκε να πετά πάνω από το βουνό, ωστόσο η επιχείρηση ματαιώθηκε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Σχεδόν τρεις ώρες αργότερα, έξι διασώστες εντοπίστηκαν κατά την ανάβασή τους, όμως η Κέρστιν είχε ήδη καταλήξει.
«Αγαπούσε τα βουνά»Στο διαδικτυακό της προφίλ, η Κέρστιν Γκούρτνερ είχε αναρτήσει δεκάδες φωτογραφίες από αναρριχήσεις και πεζοπορίες με τον Πλάμπεργκερ και αυτοχαρακτηριζόταν «παιδί του χειμώνα» και «άνθρωπος του βουνού». Σε διαδικτυακή αγγελία κηδείας που αναρτήθηκε τον Ιανουάριο αναφερόταν: «Η ζωή μας βρίσκεται στα χέρια του Θεού· αν είναι θέλημά Του, μη με θρηνείτε. Να με θυμάστε με αγάπη».
Τα στοιχεία της έρευνας και οι παραλείψειςΗ εισαγγελία ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο την παραπομπή του σε δίκη, έπειτα από έρευνα έντεκα μηνών. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα, τα αθλητικά ρολόγια και οι φωτογραφίες από φορητό υπολογιστή που είχαν τραβήξει κατά την ανάβαση.
Οι εικόνες από την ανάβασηΚαταγραφές από κάμερα διαδικτύου δείχνουν το φως από τους δύο φακούς κεφαλής του ζευγαριού γύρω στις 18:00 της 18ης Ιανουαρίου, σχεδόν δώδεκα ώρες μετά την εκκίνησή τους, καθώς πλησίαζαν αργά την κορυφή. Έξι ώρες αργότερα διακρίνεται μόνο ένα φως να κινείται προς τα κάτω. Σε εικόνα που φέρεται να έχει καταγραφεί περίπου στις 02:30, εμφανίζεται ένα μόνο φως να συνεχίζει στην αντίθετη πλευρά του βουνού.
