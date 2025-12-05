Φρίκη στην Αυστρία: Ορειβάτης άφησε τη σύντροφό του στο ψηλότερο βουνό της χώρας για να φέρει βοήθεια και αυτή πέθανε από το κρύο

Μετά από αρκετές προσπάθειες της Αστυνομίας των Άλπεων να επικοινωνήσει με τον φίλο, τελικά μίλησε με έναν αξιωματικό γύρω στις 00:35. Το περιεχόμενο της συνομιλίας δεν ήταν σαφές και ο κατηγορούμενος δεν επικοινώνησε ξανά με τις υπηρεσίες διάσωσης.Σύμφωνα με το γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο 36χρονος απενεργοποίησε το τηλέφωνό του και, έτσι, η Αστυνομία των Άλπεων δεν μπορούσε να τον καλέσει. Ο Kurt Jelinek, δικηγόρος του 36χρονου, δήλωσε: «Ο πελάτης μου λυπάται πολύ για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εξακολουθεί να θεωρεί ότι ήταν ένα τραγικό, μοιραίο ατύχημα». Η δίκη του έχει οριστεί για τις 19 Φεβρουαρίου 2026 στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ίνσμπρουκ.