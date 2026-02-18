Ανάλυση: Διπλωματία... χωρίς διπλωμάτες η τακτική Τραμπ στις διαπραγματεύσεις για Ιράν και Ουκρανία

Στο περιθώριο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας

Η εκτίμηση του Κρεμλίνου στον Κούσνερ

Οι πιο έμπιστοι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ, οκαι ο, βρίσκονται στο επίκεντρο των κρίσιμων διαπραγματεύσεων τόσο για τοόσο και για τηνΤον τελευταίο χρόνο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εμπλακεί σε μη συμβατική διπλωματία, σε διπλωματία των κανονιοφόρων και, στις πιο ευαίσθητες κρίσεις, σε διπλωματία χωρίς διπλωμάτες.Την Τρίτη, η κυβέρνηση επιχείρησε και τιςταυτόχρονα. Στη, οι πιο έμπιστοι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ - ο φίλος του από τον χώρο των ακινήτωνκαι ο γαμπρός του- συναντήθηκαν το πρωί με τουςκαι στη συνέχεια, το απόγευμα, με τουςκαι τουςΠρόκειται για το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της πεποίθησης Τραμπ ότι τοκαι το, οι δύο θεσμοί που έχουν συντονίσει τις διαπραγματεύσεις για παγκόσμιες κρίσεις επί σχεδόν 80 χρόνια, είναι καλύτερο να παραμένουν στο περιθώριο.Έτσι, το δίδυμοβρίσκεται στο επίκεντρο των πρόσφατων προσπαθειών για τον τερματισμό μιας πυρηνικής κρίσης με τοπου διαρκεί πάνω από δύο δεκαετίες και ενός πολέμου στην Ουκρανία που απέχει λίγες ημέρες από την είσοδο στο πέμπτο του έτος.Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οέχει εμπιστοσύνη στην προσέγγισή τους, ενισχυμένη από τις διαπραγματεύσεις τους πέρυσι για την επίτευξη εκεχειρίας στηκαι την επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν από τηΧώρες όπως η, ηκαι τα αραβικά κράτη του Κόλπου καλωσόρισαν την άφιξη των δύο ανδρών, με τη συναλλακτική τους προσέγγιση που γεννήθηκε από διαπραγματεύσεις ακινήτων στη...καιμιλούν τη γλώσσα των ανθρώπων των συμφωνιών και δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο σε διαλέξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή Δημοκρατίας. Και όχι σπάνια, οι συνομιλητές τους σε διπλωματικά ζητήματα συνδέονται στενά με επιχειρηματικές συμφωνίες που διαπραγματεύονται οι οικογένειεςκαιΠηγή από τοπρόσφατα είπε ότι Ρώσοι αξιωματούχοι εκτίμησαν τη θέρμη και τον ενθουσιασμό του κ.για τις διαπραγματεύσεις, ακόμη κι αν κατά καιρούς αμφέβαλλαν για την αξιοπιστία του ως αγγελιοφόρου.Ήταν σαφώς νέος στα ζητήματα που χωρίζουν την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα και, αρχικά, δεν έφερε άλλους Αμερικανούς ειδικούς στις διαπραγματεύσεις του.Πιο πρόσφατα, οι Ρώσοι ήταν επίσης ικανοποιημένοι με τη συμμετοχή του κ., είπε η ίδια πηγή, λόγω της πιο οργανωμένης και δομημένης προσέγγισής του.Ορισμένοι Ρώσοι άρχισαν να αποκαλούν το δίδυμοκαθώςστα ρωσικά σημαίνει γαμπρός. Οιέχουν επίσης παρατσούκλι για τον κ., χρησιμοποιώντας την περσική λέξη για τον γαμπρό:ορίζοντας και πάλι την επιρροή του λόγω του γάμου του με την κόρη του προέδρου,Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αφιέρωσαν ρεπορτάζ και στήλες στη συμμετοχή του κ. Κούσνερ. Ο, εξέχων πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος, έγραψε στην εφημερίδαότι η συμμετοχή του κ.στις συνομιλίες ήταν κάτι «».», ανέφερε.Ο κ. Κούσνερ, σε συνέντευξή του τον περασμένο Οκτώβριο, είπε ότι η δική του και του κ.προσέγγιση στη διπλωματία βασιζόταν στο να είναι «άνθρωποι των συμφωνιών» που «πρέπει να καταλαβαίνουν τους ανθρώπους».Ο κ.ήταν γνωστός στους κύκλους των ακινήτων για μεγάλες συναλλαγές, μεταξύ των οποίων η αγορά του, κάποτε του ψηλότερου ουρανοξύστη της, τοΟ κ. Κούσνερ ακολούθησε τον πατέρα του, τον κτηματομεσίτη, στην επιχείρηση και αργότερα επεκτάθηκε στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.Ο κ. Κούσνερ δεν κατέχει κανέναν επίσημο κυβερνητικό τίτλο και δεν λαμβάνει κρατικό μισθό, ενώ ο κ. Γουίτκοφ είναι «ειδικός απεσταλμένος» των ΗΠΑ.Στην πρώτη θητεία του κ. Τραμπ, ο κ. Κούσνερ ηγήθηκε των Συμφωνιών του Αβραάμ, που εξομάλυναν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών χωρών - αν και οι ελπίδες του να εντάξει και τη Σαουδική Αραβία δεν έχουν ακόμη ευοδωθεί.Πέρυσι, οι προσπάθειές του στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα απέσπασαν επαίνους ακόμη και από ορισμένους Δημοκρατικούς, επειδή έφεραν πιο κοντά τον τερματισμό ενός πολέμου που οδεν κατάφερε ούτε να περιορίσει ούτε και να αποτρέψει.