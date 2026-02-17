Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Θρίλερ με την άγρια δολοφονία 66χρονου θρύλου του σερφ στην Κόστα Ρίκα: Τον έπνιξαν και τον μαχαίρωσαν, «δεν είναι ό,τι φαίνεται» λέει ο αδελφός του
Θρίλερ με την άγρια δολοφονία 66χρονου θρύλου του σερφ στην Κόστα Ρίκα: Τον έπνιξαν και τον μαχαίρωσαν, «δεν είναι ό,τι φαίνεται» λέει ο αδελφός του
Μαζί με τον Κερτ βαν Ντάικ ήταν η 31χρονη σύντροφός του την οποία οι δύο ένοπλοι εισβολείς στο σπίτι που έμεναν, ακινητοποίησαν με δεματικά
Θύμα άγριας δολοφονίας με τον αδελφό του να αφήνει υπονοούμενα για το τι πραγματικά συνέβη, έπεσε στην Κόστα Ρίκα ο θρύλος του σερφ στην Καλιφόρνια, Κερτ βαν Ντάικ.
Το έγκλημα σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο όταν δύο άτομα μπήκαν στο σπίτι που έμενε με την 31χρονη σύντροφό του και τους απείλησαν με όπλα πριν να κλέψουν ό,τι πολύτιμο βρήκαν
Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι ο θάνατος του βαν Ντάικ προήλθε από ασφυξία ενώ στο κορμί του βρέθηκαν και σημάδια από αρκετές μαχαιριές.
Το πτώμα του 66χρονου βρέθηκε κάτω από το κρεβάτι του, καλυμμένο με ένα σεντόνι, με ένα μαχαίρι τοποθετημένο δίπλα στο κεφάλι του.
Όσον αφορά την 31χρονη σύντροφό του, αυτή φέρεται να δέθηκε με πλαστικές δεματικές ταινίες και να ξυλοκοπήθηκε πριν οι ένοπλοι να διαφύγουν με το αυτοκίνητο του 66χρονου. Η ίδια, η οποία είναι γνωστή μόνο ως Αρόγιο περιέγραψε ότι ήταν στο ντους όταν οι δύο ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι.
Ωστόσο ο αδελφός του βαν Ντάικ, Πίτερ, δήλωσε στην New York Post πως υποψιάζεται ότι η δολοφονία κρύβει περισσότερα από όσα αναφέρθηκαν αρχικά, προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με τον μικρότερο αδελφό του μόλις πριν από λίγες ημέρες και ότι τον είχε βρει «σε καλή διάθεση».
Στο πλαίσιο αυτό είπε πως αν και γνώριζε για την ύπαρξη μιας φίλης, δεν ήξερε πολλά για αυτήν και προειδοποίησε ότι υπήρχαν άνθρωποι στην περιοχή «που δεν συμπαθούσαν τον αδελφό μου». «Υπάρχουν άνθρωποι που τον συμπαθούν και υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον συμπαθούν. Ήταν κάτι πιο κακόβουλο» είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον ίδιο ο 66χρονος δολοφονηθείς είχε αρκετούς επιχειρηματικούς συνεργάτες στην περιοχή μετά τη μετεγκατάστασή του στην Κόστα Ρίκα στα μέσα της δεκαετίας του 1980.
Το έγκλημα σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο όταν δύο άτομα μπήκαν στο σπίτι που έμενε με την 31χρονη σύντροφό του και τους απείλησαν με όπλα πριν να κλέψουν ό,τι πολύτιμο βρήκαν
Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι ο θάνατος του βαν Ντάικ προήλθε από ασφυξία ενώ στο κορμί του βρέθηκαν και σημάδια από αρκετές μαχαιριές.
Το πτώμα του 66χρονου βρέθηκε κάτω από το κρεβάτι του, καλυμμένο με ένα σεντόνι, με ένα μαχαίρι τοποθετημένο δίπλα στο κεφάλι του.
Όσον αφορά την 31χρονη σύντροφό του, αυτή φέρεται να δέθηκε με πλαστικές δεματικές ταινίες και να ξυλοκοπήθηκε πριν οι ένοπλοι να διαφύγουν με το αυτοκίνητο του 66χρονου. Η ίδια, η οποία είναι γνωστή μόνο ως Αρόγιο περιέγραψε ότι ήταν στο ντους όταν οι δύο ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι.
Ωστόσο ο αδελφός του βαν Ντάικ, Πίτερ, δήλωσε στην New York Post πως υποψιάζεται ότι η δολοφονία κρύβει περισσότερα από όσα αναφέρθηκαν αρχικά, προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με τον μικρότερο αδελφό του μόλις πριν από λίγες ημέρες και ότι τον είχε βρει «σε καλή διάθεση».
Στο πλαίσιο αυτό είπε πως αν και γνώριζε για την ύπαρξη μιας φίλης, δεν ήξερε πολλά για αυτήν και προειδοποίησε ότι υπήρχαν άνθρωποι στην περιοχή «που δεν συμπαθούσαν τον αδελφό μου». «Υπάρχουν άνθρωποι που τον συμπαθούν και υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον συμπαθούν. Ήταν κάτι πιο κακόβουλο» είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον ίδιο ο 66χρονος δολοφονηθείς είχε αρκετούς επιχειρηματικούς συνεργάτες στην περιοχή μετά τη μετεγκατάστασή του στην Κόστα Ρίκα στα μέσα της δεκαετίας του 1980.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα