Μακελειό σε σχολικό αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ: Οικογενειακή διαμάχη κατέληξε σε τρεις νεκρούς, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Πυροβολισμοί Χόκεϊ επί πάγου Ρόουντ Άιλαντ

Μακελειό σε σχολικό αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ: Οικογενειακή διαμάχη κατέληξε σε τρεις νεκρούς, δείτε βίντεο

Ο δράστης σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε τα παιδιά του και αυτοκτόνησε – Τρεις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση - Σκηνές πανικού στο γήπεδο

Μακελειό σε σχολικό αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ: Οικογενειακή διαμάχη κατέληξε σε τρεις νεκρούς, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα όταν άγνωστος άνοιξε πυρ μέσα σε γήπεδο χόκεϊ επί πάγου στην πόλη Πατάκετ, στην πολιτεία Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια αγώνα ομάδων νέων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αρχηγός της αστυνομίας της Πατάκετ, Τίνα Γκονσάλβες, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «έχουμε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους νεκρούς», διευκρινίζοντας ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο ύποπτος. Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», όπως πρόσθεσε. Όπως ανέφερε, τουλάχιστον ένα από τα θύματα ήταν γυναίκα, ενώ το δεύτερο θύμα κατέληξε στο νοσοκομείο.



Ενδοοικογενειακή βία πίσω από την επίθεση

Σύμφωνα με πηγή της Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) που επικαλείται το Fox News, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε ως επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας και εξελίχθηκε σε δολοφονία και αυτοκτονία. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του και να πυροβόλησε δύο από τα παιδιά του προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Ένα τρίτο παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων και του δράστη, ούτε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών. Η κ. Γκονσάλβες σημείωσε ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής υποδεικνύουν «οικογενειακή διαφορά».



Κλείσιμο
Πληροφορίες τοπικού τηλεοπτικού σταθμού που ανήκει στο δίκτυο NBC News αναφέρουν ότι ένα από τα θύματα ήταν νεαρό κορίτσι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας χόκεϊ επί πάγου μεταξύ ομάδων νέων, παρουσία παικτών και θεατών.

Πανικός στο γήπεδο – Μαρτυρίες από τον αγωνιστικό χώρο

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός –χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η επαλήθευσή τους– δείχνουν παίκτες και θεατές να τρέχουν για να καλυφθούν, καθώς ακούγονται αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί μέσα στο κλειστό γήπεδο.

«Μετά τους πυροβολισμούς, οι συμπαίκτες μου κι εγώ σπεύσαμε στα αποδυτήρια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο, μιλώντας στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WJAR. Όπως ανέφερε, κάποιοι παίκτες κράτησαν κλειστή την πόρτα, ενώ οι υπόλοιποι «προσπαθήσαμε να καλυφθούμε μέσα» στα αποδυτήρια.

Girl killed in shooting at ice rink in Pawtucket


Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα ένοπλων επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα από ό,τι κάτοικοι. Το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς, χωρίς να υπολογίζονται οι αυτοκτονίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Gun Violence Archive.

Οι ένοπλες επιθέσεις καταγράφονται σε χώρους κάθε είδους, από σχολεία και χώρους εργασίας έως εκκλησίες, σούπερ μάρκετ, μέσα μαζικής μεταφοράς και δημόσιους δρόμους, αναδεικνύοντας ένα διαχρονικό πρόβλημα που παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις ΗΠΑ.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης