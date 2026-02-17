Μακελειό σε σχολικό αγώνα χόκεϊ στο Ρόουντ Άιλαντ: Οικογενειακή διαμάχη κατέληξε σε τρεις νεκρούς, δείτε βίντεο

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα ένοπλων επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα από ό,τι κάτοικοι. Το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς, χωρίς να υπολογίζονται οι αυτοκτονίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Gun Violence Archive.Οι ένοπλες επιθέσεις καταγράφονται σε χώρους κάθε είδους, από σχολεία και χώρους εργασίας έως εκκλησίες, σούπερ μάρκετ, μέσα μαζικής μεταφοράς και δημόσιους δρόμους, αναδεικνύοντας ένα διαχρονικό πρόβλημα που παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις ΗΠΑ.