Γαλλία: Στο σκοτάδι η έρευνα για τον θάνατο του 23χρονου ακροδεξιού σε συμπλοκή με αριστερούς διαδηλωτές
Είχε δεχτεί επίθεση την Πέμπτη στο περιθώριο μιας διαμαρτυρίας κατά εκδήλωσης στην οποία συμμετείχε ευρωβουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας
Η γαλλική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον φόνο ενός ακροδεξιού ο οποίος ξυλοκοπήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ένα γεγονός που πυροδότησε πολιτικές εντάσεις στη Γαλλία.
Ο 23χρονος Κεντάν Ντεράνκ, φοιτητής μαθηματικών, πέθανε το Σαββατοκύριακο έπειτα από βαρύτατο τραυματισμό στο κεφάλι.
Είχε δεχτεί επίθεση την Πέμπτη στο περιθώριο μιας διαμαρτυρίας κατά εκδήλωσης στην οποία συμμετείχε η Ριμά Χασάν, ευρωβουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.
Η ακροδεξιά και αντιμεταναστευτική οργάνωση γυναικών Nemesis διαμαρτυρόταν κατά της εκδήλωσης. Κατά την οργάνωση, ο Ντεράνκ, που ήταν παρών για να προστατεύσει τα μέλη της Nemesis, δέχτηκε επίθεση από αντιφασιστές.
Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο AFP ότι «οι άνθρωποι χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με σιδερόβεργες».
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του 23χρονου κάνει λόγο για ενέδρα από «οργανωμένα και εκπαιδευμένα άτομα, πολύ ανώτερα σε αριθμό και οπλισμένα, μερικά από τα οποία φορούσαν μάσκες». Αρνήθηκε ότι ο νεαρός ήταν μέλος της ασφάλειας καμίας οργάνωσης, ενώ επισήμανε ότι δεν είχε ποινικό μητρώο και υπερασπιζόταν τις πολιτικές του πεποιθήσεις «με μη βίαιο τρόπο».
Ο εισαγγελέας της Λυών ανέφερε ότι ο 23χρονος δέχτηκε επίθεση από τουλάχιστον έξι μασκοφόρους, αναφέρει ο Guardian. Για την ώρα δεν έχουν ταυτιστεί και δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα, λίγους μήνες πριν από τις τοπικές εκλογές και έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές.
Τη Δευτέρα, η κυβερνητική εκπρόσωπος κατηγόρησε την Ανυπότακτη Αριστερά ότι «ενθάρρυνε κλίμα βίας για χρόνια». Και δήλωσε μάλιστα ότι «φέρει ηθική ευθύνη» για την επίθεση.
