Γαλλία: Στο σκοτάδι η έρευνα για τον θάνατο του 23χρονου ακροδεξιού σε συμπλοκή με αριστερούς διαδηλωτές
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Ακροδεξιοί Λυών Antifa

Είχε δεχτεί επίθεση την Πέμπτη στο περιθώριο μιας διαμαρτυρίας κατά εκδήλωσης στην οποία συμμετείχε ευρωβουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας

Η γαλλική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον φόνο ενός ακροδεξιού ο οποίος ξυλοκοπήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ένα γεγονός που πυροδότησε πολιτικές εντάσεις στη Γαλλία.

Ο 23χρονος Κεντάν Ντεράνκ,  φοιτητής μαθηματικών, πέθανε το Σαββατοκύριακο έπειτα από βαρύτατο τραυματισμό στο κεφάλι.

Είχε δεχτεί επίθεση την Πέμπτη στο περιθώριο μιας διαμαρτυρίας κατά εκδήλωσης στην οποία συμμετείχε η Ριμά Χασάν, ευρωβουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Η ακροδεξιά και αντιμεταναστευτική οργάνωση γυναικών Nemesis διαμαρτυρόταν κατά της εκδήλωσης. Κατά την οργάνωση, ο Ντεράνκ, που ήταν παρών για να προστατεύσει τα μέλη της Nemesis, δέχτηκε επίθεση από αντιφασιστές.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο AFP ότι «οι άνθρωποι χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με σιδερόβεργες».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του 23χρονου κάνει λόγο για ενέδρα από «οργανωμένα και εκπαιδευμένα άτομα, πολύ ανώτερα σε αριθμό και οπλισμένα, μερικά από τα οποία φορούσαν μάσκες». Αρνήθηκε ότι ο νεαρός ήταν μέλος της ασφάλειας καμίας οργάνωσης, ενώ επισήμανε ότι δεν είχε ποινικό μητρώο και υπερασπιζόταν τις πολιτικές του πεποιθήσεις «με μη βίαιο τρόπο».

Ο εισαγγελέας της Λυών ανέφερε ότι ο 23χρονος δέχτηκε επίθεση από τουλάχιστον έξι μασκοφόρους, αναφέρει ο Guardian. Για την ώρα δεν έχουν ταυτιστεί και δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα, λίγους μήνες πριν από τις τοπικές εκλογές και έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές.

Κλείσιμο
Τη Δευτέρα, η κυβερνητική εκπρόσωπος κατηγόρησε την Ανυπότακτη Αριστερά ότι «ενθάρρυνε κλίμα βίας για χρόνια». Και δήλωσε μάλιστα ότι «φέρει ηθική ευθύνη» για την επίθεση.
