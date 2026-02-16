Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ο Λόγκαν Πολ πούλησε σπάνια κάρτα Pokemon για το αστρονομικό ποσό των 16,5 εκατ. δολαρίων
Ο γνωστός YouTuber και παλαιστής είχε αποκτήσει την κάρτα Pikachu Illustrator το 2021, έναντι 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που τότε αποτελούσε επίσης ρεκόρ
Ο Λόγκαν Πολ προχώρησε στην πώληση μιας εξαιρετικά σπάνιας κάρτας Pokemon έναντι 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας νέο ρεκόρ στην αγορά συλλεκτικών καρτών, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών που διαχειρίστηκε τη συναλλαγή.
Ο γνωστός YouTuber και παλαιστής είχε αποκτήσει την κάρτα Pikachu Illustrator το 2021, έναντι 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που τότε αποτελούσε επίσης ρεκόρ. Πρόκειται για το καλύτερα διατηρημένο αντίτυπο μιας από τις πιο δυσεύρετες κάρτες Pokemon που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, σύμφωνα με το BBC.
Σύμφωνα με τον οίκο Goldin, η κάρτα πουλήθηκε έναντι 16,49 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αγοραστή. Πλειοδότης ήταν ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων AJ Scaramucci, γιος του χρηματοδότη και πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Anthony Scaramucci. Ο AJ Scaramucci δήλωσε ότι η αγορά αυτή αποτελεί την πρώτη κίνηση ενός σχεδίου που περιέγραψε ως «κυνήγι θησαυρού» σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Ο Λόγκαν Πολ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας «απολύτως τρελό» κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο YouTube. Εκπρόσωπος των Ρεκόρ Γκίνες, η Σάρα Κάσον, εμφανίστηκε στη συνέχεια για να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για την ακριβότερη κάρτα που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.
Ο Πολ συμπεριέλαβε στη συναλλαγή και το διαμαντένιο κολιέ με το οποίο φορούσε την κάρτα στον λαιμό του κατά την πρώτη του εμφάνιση στο WWE WrestleMania 38 το 2022, το οποίο πέρασε στον λαιμό του Scaramucci.
Οι κάρτες Pikachu Illustrator εκδόθηκαν το 1998 στο πλαίσιο διαγωνισμού και εκτιμάται ότι υπάρχουν μόλις περίπου 40 αντίτυπα. Η συγκεκριμένη κάρτα είναι η μοναδική που έχει λάβει βαθμολογία 10 από τον οργανισμό Professional Sports Authenticator (PSA), που αξιολογεί την κατάσταση των συλλεκτικών καρτών, γεγονός που την κατατάσσει ως «σχεδόν τέλεια».
«Δεν είμαι μεταπωλητής, είμαι συλλέκτης», δήλωσε ο Πολ. «Αλλά, ειλικρινά, θα μου ήταν χρήσιμη η ρευστότητα. Είμαι καλός στο να βγάζω χρήματα. Είμαι καλύτερος στο να τα ξοδεύω».
