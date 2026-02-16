Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
«Νόμος 4000» για απείθαρχους Ρώσους στρατιώτες: Τους δένουν σε δέντρα και τους αφήνουν γυμνούς στο χιόνι με κρεμασμένες πινακίδες στον λαιμό
«Νόμος 4000» για απείθαρχους Ρώσους στρατιώτες: Τους δένουν σε δέντρα και τους αφήνουν γυμνούς στο χιόνι με κρεμασμένες πινακίδες στον λαιμό
Στον λαιμό τους κρέμονται αυτοσχέδιες ταμπέλες από χαρτόνι, με χαρακτηρισμούς όπως «ηλίθιος», «αλκοολικός» και «δειλός» ή «πρέπει να ακολουθείτε τις γ@μ@μενες εντολές»
Νέο βίντεο με πρακτικές «επανεκπαίδευσης» Ρώσων στρατιωτών που φέρονται να λιποτάκτησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία βλέπει το φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, σε πλάνα που έχει καταγράψει Ρώσος διοικητής που είναι στην πρώτη γραμμή, βλέπουμε πως έχει γδύσει και έχει δέσει ημίγυμνους στρατιώτες σε δέντρα, μέσα στο χιόνι και σε θερμοκρασίες που είναι υπό το μηδέν, ως τιμωρία επειδή εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στον πόλεμο με την Ουκρανία.
Στον λαιμό των τεσσάρων ανδρών κρέμονται αυτοσχέδιες πινακίδες από χαρτόνι με χαρακτηρισμούς όπως «ηλίθιος», «αλκοολικός» και «δειλός», ενώ σε μία εξ αυτών αναγράφεται: «Παραπονέθηκα για τον διοικητή μου».
Στο βίντεο ακούγεται ο αξιωματικός να κατηγορεί τους στρατιώτες για δειλία και άρνηση να πολεμήσουν για την πατρίδα, υποστηρίζοντας ότι έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων Ρώσων. Σε άλλο σημείο, φαίνεται να τους χτυπά, λέγοντας: «Πρέπει να ακολουθείτε τις γ@μ@μενες εντολές». Οι δεμένοι άνδρες, εμφανώς καταβεβλημένοι, διαβεβαιώνουν ότι δεν θα επαναλάβουν την πράξη τους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιοποιούνται ανάλογες εικόνες από Ρώσους αξιωματικούς. Τον Ιανουάριο είχε κυκλοφορήσει βίντεο με Ρώσο στρατιώτη δεμένο ανάποδα σε δέντρο, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του, μέσα σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες κοντά στο μέτωπο. Σε άλλο περιστατικό, στρατιώτης που είχε επίσης δεθεί σε δέντρο φέρεται να εξαναγκάστηκε να φάει χιόνι, με την αιτιολογία ότι επιχείρησε να εγκαταλείψει τη θέση του αντί να ακολουθήσει διαταγές.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, σε πλάνα που έχει καταγράψει Ρώσος διοικητής που είναι στην πρώτη γραμμή, βλέπουμε πως έχει γδύσει και έχει δέσει ημίγυμνους στρατιώτες σε δέντρα, μέσα στο χιόνι και σε θερμοκρασίες που είναι υπό το μηδέν, ως τιμωρία επειδή εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στον πόλεμο με την Ουκρανία.
Στον λαιμό των τεσσάρων ανδρών κρέμονται αυτοσχέδιες πινακίδες από χαρτόνι με χαρακτηρισμούς όπως «ηλίθιος», «αλκοολικός» και «δειλός», ενώ σε μία εξ αυτών αναγράφεται: «Παραπονέθηκα για τον διοικητή μου».
Στο βίντεο ακούγεται ο αξιωματικός να κατηγορεί τους στρατιώτες για δειλία και άρνηση να πολεμήσουν για την πατρίδα, υποστηρίζοντας ότι έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων Ρώσων. Σε άλλο σημείο, φαίνεται να τους χτυπά, λέγοντας: «Πρέπει να ακολουθείτε τις γ@μ@μενες εντολές». Οι δεμένοι άνδρες, εμφανώς καταβεβλημένοι, διαβεβαιώνουν ότι δεν θα επαναλάβουν την πράξη τους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιοποιούνται ανάλογες εικόνες από Ρώσους αξιωματικούς. Τον Ιανουάριο είχε κυκλοφορήσει βίντεο με Ρώσο στρατιώτη δεμένο ανάποδα σε δέντρο, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του, μέσα σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες κοντά στο μέτωπο. Σε άλλο περιστατικό, στρατιώτης που είχε επίσης δεθεί σε δέντρο φέρεται να εξαναγκάστηκε να φάει χιόνι, με την αιτιολογία ότι επιχείρησε να εγκαταλείψει τη θέση του αντί να ακολουθήσει διαταγές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα