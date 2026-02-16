Σίδνεϊ: Στο δικαστήριο μέσω βιντεοσύνδεσης ο κατηγορούμενος για την επίθεση στη Μπόνταϊ με 15 νεκρούς
Αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία και 15 ανθρωποκτονίες – Οι αρχές τον συνδέουν με ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους
Ο κατηγορούμενος για την αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ τον Δεκέμβριο εμφανίστηκε για πρώτη φορά σήμερα, για περίπου πέντε λεπτά, μέσω βιντεοσύνδεσης, ενώπιον δικαστηρίου της Αυστραλίας, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση ABC.
Ο Ναβίντ Ακράμ και ο πατέρας του, Σατζίντ Ακράμ –ο οποίος σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης– κατηγορούνται ότι πυροβολούσαν επί δέκα λεπτά την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για την εβραϊκή γιορτή της Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ.
Από την επίθεση σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα περιστατικά βίας που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία.
Η σύντομη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου περιορίστηκε σε τυπικά ζητήματα, ενώ αναμένεται ο καθορισμός της ημερομηνίας για την επόμενη ακροαματική διαδικασία.
Η επίθεση είχε προκαλέσει σοκ στην αυστραλιανή κοινωνία και διεθνείς αντιδράσεις, καθώς σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο κατά τη διάρκεια θρησκευτικής εκδήλωσης, εντείνοντας τις ανησυχίες για εξτρεμιστική βία στη χώρα.
Κατηγορίες για τρομοκρατίαΣτον Ναβίντ Ακράμ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία και 15 ανθρωποκτονίες από πρόθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος είχε ασπαστεί την ιδεολογία της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.
