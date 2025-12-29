Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν ομοσπονδιακή έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Στην επιστολή τους επισημαίνουν πως οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση σε σχέση με τη σφαγή στο Σίδνεϊ δεν επαρκούν - «Μας οφείλετε απαντήσεις» αναφέρουν