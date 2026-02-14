Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Συνομιλία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ ενόψει του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον
Συνομιλία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ ενόψει του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον
Προσβλέπουμε σε πραγματικά παραγωγικές συναντήσεις, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, ενόψει του επόμενου κύκλου διαπραγματεύσεων μεταξύ της Μόσχας, του Κιέβου και της Ουάσινγκτον, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη.
«Είχα μια συνομιλία με τους απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ενόψει των τριμερών συναντήσεων στη Γενεύη. Προσβλέπουμε σε πραγματικά παραγωγικές συναντήσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
I had a conversation with envoys of President Trump, @SteveWitkoff and @JaredKushner, ahead of the trilateral meetings in Geneva. We count on the meetings being truly productive.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2026
We also discussed some developments following the meetings in Abu Dhabi. Not everything can be… pic.twitter.com/JVl833Ig2J
«Είχα μια συνομιλία με τους απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ενόψει των τριμερών συναντήσεων στη Γενεύη. Προσβλέπουμε σε πραγματικά παραγωγικές συναντήσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα