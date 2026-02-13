Ανείπωτο οικογενειακό δράμα στη Βραζιλία: Έπιασε στα πράσα τη γυναίκα του να τον απατάει, σκότωσε τα δυο του παιδιά κι αυτοκτόνησε, βίντεο

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σε πόλη της Βραζιλίας όπου ένας πατέρας, πυροβόλησε και σκότωσε τα δύο του παιδιά και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, αφού ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του.
Συγκεκριμένα, ο 40χρονος Θάλες Μασάδο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην πολιτεία της Γκόια, πυροβόλησε τα δύο του αγόρια, 12 και 8 ετών, όταν - σύμφωνα με το aparca.info - ανακάλυψε ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, καθώς ήρθε στα χέρια του βίντεο που το αποδείκνυε.
Ο Μασάδο υποψιαζόταν τη γυναίκα του και προσέλαβε ντετέκτιβ για να την παρακολουθήσει. Στα χέρια του έφτασε το βίντεο, όπου η σύζυγός του φαίνεται να ερωτοτροπεί με έναν άλλον άνδρα με τον οποίο όπως αποδείχθηκε διατηρούσε εξωσυζυγική ερωτική σχέση. Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να φιλιέται στον καναπέ ενός εστιατορίου με τον άγνωστο άνδρα.
Thales Machado (40), secretario de Gobierno, contrató detective que grabó a su esposa en infidelidad. Enfurecido, mató a tiros a sus hijos Miguel (12) y Benício (8), quienes murieron en hospital. Luego se suicidó. Yerno del prefeito.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μασάδο όταν πήρε στα χέρια του το βιντεοληπτικό υλικό, πήγε σπίτι του και έχοντας το όπλο στα χέρια του άνοιξε πυρ σε βάροπς των παιδιών του και στη συνέχεια έστρεψε το πιστόλι στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.
Ο δώδεκα ετών, Μιγκέλ Αραούχο Μασκάντο, πέθανε λίγο μετά την εισαγωγή του στο Δημοτικό Νοσοκομείο Μοντέστο ντε Καρβάλιο. Ο οκτώ ετών Μπενίσιο διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Σάο Μάρκος του Ιτούμπιαρα, όπου και πέθανε ώρες αργότερα. Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην πόλη και σε όλη την πολιτεία.
Ο Μασάδο ήταν παντρεμένος με τη Σάρα Τινόκο Αραούχο, κόρη του δημάρχου του Ιτούμπιαρα, Ντιόνι Αραούχο, η οποία και απουσίαζε τη στιγμή του περιστατικού.
«Ο μπαμπάς σας αγαπά πολύ»
Σημειώνεται ότι, λίγες ώρες πριν το έγκλημα, ο Μαασάδο είχε κάνει μια ανάρτηση όπου κρατούσε αγκαλιά τον έναν του γιο, γράφοντας στο σχόλιο: «Ευλογημένος από τον Θεό που σας έχω, ο μπαμπάς σας αγαπά πολύ».
Ο Δήμος της πόλης Ιτούμπιαρα κήρυξε τρεις ημέρες επίσημου πένθους και ανέστειλε προσωρινά τις δραστηριότητές του. Ο δήμαρχος υπέστη σοκ όταν έμαθε την είδηση, ενώ η μητέρα των παιδιών αναγκάστηκε να αποχωρήσει πριν από την ολοκλήρωση της νεκρώσιμης ακολουθίας λόγω λεκτικής επίθεσης από κάποιους παρευρισκόμενους.
Η τοπική αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό