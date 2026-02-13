Ανείπωτο οικογενειακό δράμα στη Βραζιλία: Έπιασε στα πράσα τη γυναίκα του να τον απατάει, σκότωσε τα δυο του παιδιά κι αυτοκτόνησε, βίντεο

Ο Θάλες Μασάδο, πριν την αποτρόπαια πράξη του, είχε δει με τα ίδια του τα μάτια ένα βίντεο, όπου φαινόταν η σύζυγός του να φιλιέται με έναν άγνωστο άνδρα