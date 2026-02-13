Δραματική διάσωση τριών ανδρών που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο

Δύτες και πυροσβέστες σέρνονται στον πάγο για να προσεγγίσουν τους άνδρες και αφού δεθούν μαζί τους με ασφάλεια, κάνουν νόημα στο ελικόπτερο να τους σηκώσει στον αέρα από το παγωμένο νερό