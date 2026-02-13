Δραματική διάσωση τριών ανδρών που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Λίμνη Διάσωση Ελικόπτερο Αστυνομία Πυροσβεστική Πάγος

Δραματική διάσωση τριών ανδρών που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο

Δύτες και πυροσβέστες σέρνονται στον πάγο για να προσεγγίσουν τους άνδρες και αφού δεθούν μαζί τους με ασφάλεια, κάνουν νόημα στο ελικόπτερο να τους σηκώσει στον αέρα από το παγωμένο νερό

Δραματική διάσωση τριών ανδρών που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μία δραματική διάσωση τριών ανδρών, ηλικίας 22 ετών, που έπεσαν στα παγωμένα νερά μιας λίμνης στον κόλπο Τζαμάικα της Νέας Υόρκης, σημειώθηκε την Παρασκευή (6/2).

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική της Νέας Υόρκης όλα έγιναν όταν οι αρχές έλαβαν μία κλήση για άτομα που έπεσαν σε παγωμένα νερά στη γειτονιά Bayswater.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της έκτακτης ανάγκης της Αστυνομίας, δύτες και ελικόπτερο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, δύτες και πυροσβέστες σέρνονται στον πάγο για να προσεγγίσουν τους άνδρες και αφού δεθούν μαζί τους με ασφάλεια, κάνουν νόημα στο ελικόπτερο να τους σηκώσει στον αέρα από το παγωμένο νερό.

Στη συνέχεια προσγειωθήκανε σε ασφαλές σημείο, όπου δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες. Και οι τρεις είχαν τη συνείδησή τους και βρίσκονταν σε εγρήγορση μετά τη διάσωση.

Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Mount Sinai South Nassau στο Oceanside, ενώ ο τρίτος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο St. John’s Episcopal στο Far Rockaway. Μέχρι στιγμής και οι τρεις βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Το συμβάν σχολίασε και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, με μία ανάρτησή του στο Χ, στην οποία εξήρε το έργο της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής για την διάσωση.


Κλείσιμο
«Την περασμένη εβδομάδα, 3 άτομα έπεσαν μέσα στον πάγο στην Jamaica Bay. Χάρη στην απίστευτη δουλειά της NYPD και της FDNY, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος. Ο χειμώνας ήταν δύσκολος, αλλά οι πρώτοι ανταποκριτές μας είναι ακόμα πιο δυνατοί».

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης