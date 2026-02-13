Τρόμος σε πτήση στη Νιγηρία: Κινητήρας εξερράγη στον αέρα, το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
κινητήρας Αεροπλάνο Πτήση Νιγηρία Αναγκαστική προσγείωση

Τρόμος σε πτήση στη Νιγηρία: Κινητήρας εξερράγη στον αέρα, το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση, δείτε βίντεο

Το αεροπλάνο της Arik Air μετέφερε 80 επιβάτες και είχε απογειωθεί από το Λάγος με προορισμό το Πορτ Χάρκορτ

Τρόμος σε πτήση στη Νιγηρία: Κινητήρας εξερράγη στον αέρα, το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτήσης στη Νιγηρία την Τετάρτη όταν άκουσαν μια έκρηξη και στη συνέχεια είδαν έναν από τους κινητήρες του αεροπλάνου να έχει καταστραφεί.

Στο βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες της πτήσης της εταιρείας Arik Air φαίνεται ο αριστερός κινητήρας να έχει καταστραφεί ενώ το αεροπλάνο ήταν εν πτήσει από το Λάγος στο Πορτ Χάρκορτ.



Λόγω της εξέλιξης αυτής, ο πιλότος υποχρεώθηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Μπενίν ενώ όπως έγινε γνωστό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ανάμεσα στους συνολικά 80 επιβάτες.

Επιβάτες του αεροπλάνου περιέγραψαν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο από την αριστερή πλευρά του αεροπλάνου κατά την κάθοδο, με την Επιτροπή Διερεύνησης Ασφάλειας Πτήσεων της Νιγηρίας να ανακοινώνει ότι ξεκίνησε έρευνα για ό,τι συνέβη στην πτήση.

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης