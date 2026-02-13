Καθηγήτρια αγγλικών έμεινε έγκυος από μαθητή της και στη συνέχεια έκανε έκτρωση: Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση
Καθηγήτρια Μαθητής Εκπαιδευτικός Έγκυος

Η 37χρονη έκανε σεξ χωρίς προστασία με τον μαθητή ανήμερα των γενεθλίων του

Σε 10 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε από δικαστήριο στο Νιού Τζέρσεϊ η καθηγήτρια Αγγλικών, Τζούλι Ριτζιτέλο, η οποία αφού έμεινε έγκυος από έναν από τους δύο μαθητές της που κακοποίησε σεξουαλικά, στη συνέχει έκανε έκτρωση με τη δικαστή να περιγράφει ότι «του ράγισε την καρδιά».

Η Ριτζιτέλο, που ήταν καθηγήτρια αγγλικών στο Γυμνάσιο του Γουόλ Τάουνσιπ, είχε πει σε ένα από τα θύματά της ότι είχε μείνει έγκυος αφού τον έπεισε να κάνουν σεξ χωρίς προφυλάξεις την ημέρα των γενεθλίων του.

Στη συνέχεια, δε, η 37χρονη τον ενημέρωσε ότι είχε διακόψει την εγκυμοσύνη.

H Τζούλι Ριτζιτέλο


«Όχι μόνο πρέπει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι τον παρασύρθηκε καθ' όλη τη διάρκεια των γυμνασιακών του χρόνων, ότι έπεσε θύμα της δασκάλας του, την οποία αγαπούσε και εμπιστευόταν... ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από αυτή τη δασκάλα. Τώρα αγωνίζεται να αποδεχτεί το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα έκανε έκτρωση και αυτός δεν ένιωθε άνετα με αυτό» είπε η δικαστής.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η εκπαιδευτικός κακοποίησε κάθε ένα από τα θύματά της για μήνες. Τον πρώτο μαθητή από τον οποίο έμεινε έγκυος, ξεκίνησε να τον προσεγγίζει το 2017 όταν του είπε ότι ονειρευόταν να κάνει σεξ μαζί του, κάτι που έκαναν πολλές φορές εκείνη τη χρονιά και την επόμενη (2018).

«Αυτή είναι η συμπεριφορά ενός τυπικού σεξουαλικού αρπακτικού. Δεν διαφέρετε», είπε η δικαστής.

English Teacher Admits to Sexually Assaulting Two Students in Sickening Scandal


Το δεύτερο αγόρι η Ριτζιτέλο το έβαλε στο στόχαστρό της στις αρχές του 2024 με την ίδια να παραδέχεται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις και με τους δύο στο σπίτι της, σε χώρους στάθμευσης και ακόμη και στο οικογενειακό κατάστημα με μπέιγκελ όπου εργάζονταν τα δύο θύματα.

Μετά τη σύλληψη της τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η ίδια επικοινώνησε με τα δύο θύματα και τους ζήτησε να διαγράψουν κάθε αποδεικτικό στοιχείο από τα τηλέφωνα και τις συσκευές τους.
