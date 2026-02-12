Η Κομισιόν δεν θα έπρεπε να αποδεσμεύσει 10 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, λέει το Ευρωδικαστήριο: Πιθανή η επιστροφή των χρημάτων

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Είχαν παρακρατηθεί λόγω των αμφιβολιών για το κράτος δικαίου στη χώρα – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα «ξεκλείδωσε» για να αποστάσει το «ναι» του Όρμπαν σε κρίσιμη σύνοδο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ανακαλέσει την απόφασή της από το 2023 να αποδεσμεύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ προς την Ουγγαρία, σύμφωνα με ανώτερο νομικό σύμβουλο του Ευρωδικαστηρίου.
Το Δικαστήριο της ΕΕ εξετάζει καταγγελία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η Επιτροπή παραβίασε τους δικούς της κανόνες όταν ξεπάγωσε τη χρηματοδότηση για την Ουγγαρία τον Δεκέμβριο του 2023.
Πρόκειται για χρήματα που είχαν παρακρατηθεί λόγω ανησυχιών σχετικά με το κράτος δικαίου, γράφει το Politico.
Οι ευρωβουλευτές κατηγορούν τη Κομισιόν για πολιτικό συμφέρον, επειδή η απόφαση ελήφθη την παραμονή κρίσιμης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ, κατά την οποία οι Βρυξέλλες ήθελαν απεγνωσμένα να συνεργαστεί ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν για την αποστολή βοήθειας στην Ουκρανία.
Στην ακροαματική διαδικασία, που έγινε πέρυσι τον Οκτώβριο, η Επιτροπή υπερασπίστηκε τον εαυτό της υποστηρίζοντας ότι η Ουγγαρία είχε εκπληρώσει συγκεκριμένους και προκαθορισμένους τεχνικούς στόχους σχετικά με τη δικαστική ανεξαρτησία. Ως εκ τούτου αποδέσμευσε τα κονδύλια.
Από την πλευρά τους οι δικηγόροι του Κοινοβουλίου υποστηρίζουν ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει μιαν ευρύτερη οπτική όσον αφορά τις συστημικές ελλείψεις του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία.
Πάνω στη νομική γνωμοδότηση της γενικής εισαγγελέως Ταμάρα Σαπέτα να ακυρωθεί η απόφαση της Επιτροπής θα «πατήσουν» οι δικαστές στην τελική τους απόφαση, η οποία θα εκδοθεί σε λίγους μήνες.
Σε περίπτωση που ακυρωθεί η απόφαση, η Επιτροπή θα έπρεπε να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων. Αν πάλι αρνηθεί η Ουγγαρία, η Επιτροπή μπορεί να μειώσει αναλογικά άλλες πληρωμές, τις οποίες δικαιούται η Ουγγαρία.
Το Politico επισημαίνει ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα δημιουργήσει προηγούμενο όσον αφορά την έκταση της διακριτικής ευχέρειας της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση παραβιάσεων του κράτους δικαίου από χώρες της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο του κανονισμού για τις κοινές διατάξεις (CPR), ο οποίος θέτει αυστηρούς όρους σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης για την εκταμίευση κονδυλίων της ΕΕ.
