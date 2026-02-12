Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Τον Φεβρουάριο του 2027 η δίκη για τη «δυσφήμιση» του Τραμπ από το BBC
Αφορμή ένα μονταρισμένο κομμάτι από ομιλία του με τρόπο ώστε να καλεί τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο
Ομοσπονδιακός δικαστής προσδιόρισε για τον Φεβρουάριο του 2027 τη δίκη του BBC για δυσφήμιση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζητά αποζημίωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα παραπλανητικό ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε από το κανάλι.
Λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024 το BBC μετέδωσε αποσπάσματα της ομιλίας που είχε εκφωνήσει ο Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, μονταρισμένα κατά τρόπο που τον εμφάνιζε να καλεί τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο.
Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Αμερικανός πρόεδρος κατέθεσε αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντας, κατηγορώντας το βρετανικό κανάλι για δυσφήμιση και παραβίαση νόμου που αφορά τις εμπορικές πρακτικές. Ζητά αποζημίωση ύψους 5 δισ. δολαρίων για καθεμιά από τις κατηγορίες.
Οι δικηγόροι του ΒΒC προσπάθησαν μάταια να ακυρώσουν την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υπέστη κάποια ζημία αφού η ενημερωτική εκπομπή Panorama, στην οποία προβλήθηκε το μονταρισμένο υλικό, δεν μεταδίδεται στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του βρετανικού ομίλου Σαμίρ Σαχ έστειλε και μια επιστολή στον Τραμπ, ζητώντας συγγνώμη «για τον τρόπο με τον οποίο μονταρίστηκαν τα πλάνα», αλλά αμφισβητεί ότι «υπάρχει νομική βάση για αγωγή».
Λόγω της υπόθεσης αυτής παραιτήθηκαν πρόσφατα ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής του BBC News Ντέμπορα Τέρνες.
Στο παρελθόν, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ή υπέβαλε μηνύσεις σε πολλούς δημοσιογραφικούς ομίλους των ΗΠΑ και κάποιοι από αυτούς κατέβαλαν σημαντικά ποσά για να παύσει η δίωξή τους.
